En esta época de crisis económica, inflación y bajo poder adquisitivo los bares y restaurantes están llenos. ¿A qué se debe este fenómeno que se ve en Comodoro y se replica en todo el país? Sebastián Núñez, psicólogo y docente de la UNPSJB, explicó a ADNSUR por qué se dan estos comportamientos.

Si supone que si nada te sobra no vas a gastar en cosas en las que no deberías gastar, pero, justamente, pasa al revés: cuando uno siente que nada es seguro, que no vale la pena hacer el sacrificio o el esfuerzo porque el dinero que tenemos no tiene ninguna capacidad de ahorro lo que buscamos es tratar de disfrutar el aquí y ahora.

“Encontrar actividades que te dan placer no solo es una búsqueda sino un mandato. Ahorrar o dejar para mañana está como `mal visto´ porque la vida es aquí y ahora”, detalló Núñez.

En Comodoro, unos 400 chilenos están habilitados para votar este domingo el plebiscito constitucional

Tal como explicó el especialista, en esos consumos (celulares caros, zapatillas de marca) no solo se consume un objeto lsino una forma de goce que está en ese objeto, en ese lugar o marca. Lo mismo ocurre con los bares. No solo es salir a tomar algo sino que hay algo de que el otro me vea disfrutar. Es un doble disfrute porque después se postea en las redes sociales.

"Esas pequeñs cosas cada vez se van haciendo más pequeñas. Hay una combinación entre una crisis económica profunda y una época donde uno tiene un mandato y no puede dejar de disfrutar", abrevió.

“En una época donde nada es seguro y no sabemos qué va a pasar mañana, muchos optan por disfrutar ahora y mañana veremos qué pasa. Antes se ahorraba para viajar, comprar una casa; era un disfrute que podía esperar. Uno decía: `No gasto esto hoy porque sé que podré disfrutar el día de mañana´. Hoy, en cambio, nada es seguro ni sólido”, añadió.

¿Querés "probar suerte" afuera? Uno de los países más seguros del mundo ofrecerá trabajo a argentinos

El efecto pandemia y la necesidad de esparcimiento

En cuanto al consumo postergado tras dos años de encierro por la pandemia, puntualizó: "esto de las consecuencias por la prohibición de las juntadas se ve mucho en las generaciones jóvenes: tenemos muchos adolescentes que no pudieron hacer actividades como salir se la casa -por la pandemia- ganar los espacios públicos, encontrar disfrutes nuevos que no son los de la infancia”, dijo Núñez.

Consumo de sustancias

En ese marco, el especialista explica que el hecho de “salir a tomar algo es garantizarme encontrar una forma de placer que hoy por hoy la realidad me niega. El consumo de sustancias tiene un impacto directo sobre el bienestar momentáneo y fugaz porque al otro día uno se levanta y los problemas siguen ahí”.

Según la ONU se necesitan 300 años más para lograr la igualdad de género plena en el mundo

“Según estadísticas nacionales (Observatorio Argentino de Drogas), durante la pandenia el consumo de alcohol en adolescentes bajo estrepitosamente. ¿Por qué? Porque el adolescente toma con otros y esto en la pandemia no fue poisble”, aclaró. Es que “en los adolescentes el consumo tiene una función deshinibitoria por el hecho de poder hacer cosas que no harían sin el alcohol”.

“En cambio para el adulto, el alcohol durante la pandemia era para soportar condiciones como el encierro o la sobrecarga de trabajo, con lo cual no es lo mismo el alcohol enlazado a un ritual de un cuadro familiar y con amigos que el alcohol usado como muleta para poder andar”, comparó.

"Dame toda esta plata en figuritas"

“Lo que uno busca son distracciones y el consumo es una forma de distracción. Cada vez son menos los que se quedan afuera de la fiebre del Mundial; todo pasa por 11 personas detrás de una pelota esperando que hagan algo y la violencia que se genera cuando todas estas expectativas no se cumplen; si tu equipo no clasifica a la siguiente ronda se ven grandes crisis”, ejemplificó.

Prohibieron la venta y el consumo de una marca de edulcorante

“El consumo está para todas las edades: grandes y chicos con los álbumes y figuritas del mundial”. Es un disfrute muy superfluo porque después ¿qué hacés con el álbum? Antes cuando éramos chicos había una premio para quien lo completaba; ahora no".