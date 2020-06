COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este sábado, el secretario coordinador del Municipio, Gustavo Fita, expresó los motivos que llevaron a las autoridades a frenar con las reuniones familiares. "Epidemiológicamente, se ha comprobado que muchos contagios se generaron en asados o juntadas de por medio", detalló.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia habilitó la apertura al público de restaurantes, bares, y confiterias de la ciudad a partir de este viernes 26 de junio. Sin embargo, esto no significa una vuelta a la Fase 4, ya que las actividades a habilitarse irán analizándose con el correr de los días. Los gimnasios, por ejemplo, continuarán cerrados.

Bajo este contexto, Fita mencionó que el intendente Juan Pablo Luque pidió que explicarán por qué no se habilitaron las reuniones familiares. "En un restaurante, en una salida a comer, no se permitirán más de cinco personas que puedan ir a ese lugar y estarán controlados. En cambio, en las juntadas uno no sabe. No se usan barbijos, se abrazan, se besan, se juntan con los chicos. Hemos tenido contagios de menores".

Por este motivo, "preferimos que esta vez lo hagamos con mayor responsabilidad. Sabemos que es difícil, pero la realidad es que si no lo hacemos en conjunto no lo vamos a poder hacer. Es muy difícil controlar o poner un policía por cada juntada o familia de Comodoro. Esperamos generar conciencia para ir de a poco habilitando", sentenció.