“Por mi macho no peleo”: Dos mujeres se agarraron a las piñas y sorprendieron a los pasajeros de un tren

Dos mujeres protagonizaron una insólita y violenta pelea en el pasillo del vagón de un tren ante la presencia de pasajeros que no intervinieron para frenar el ataque. Sucedió en Buenos Aires.

Fue Mauro Szeta, quien informó sobre el hecho mediante su cuenta de Twitter. Allí, compartió el video del momento en que se produce el ataque. Cabe destacar que los pasajeros que no intervinieron para frenar la situación.

En las imágenes se puede escuchar como una de ellas lanza: “¿Cómo la querés hacer?”. En respuesta a ello, la otra joven comenta gritando: “¿Qué peleas por un macho, vos?”.

Dos escaladores están desaparecidos tras quedar sepultados por la nieve en El Chaltén

Finalmente, la primera de ellas, contesta: “Yo estoy todos los días acá arriba, yo no soy ninguna gila, yo me voy hacer respetar no por mi macho, por mi. Yo por mi macho no peleo, lo hago por mí”.