COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los organizadores del evento solidario #ponetelacamisetadecomodoro organizan por estas horas su segunda edición, que se realizará el 5 de diciembre y que contará con la participación de Gastón Salas. "Me gustaría que se sumen muchos", resaltó el pastelero comodorense que saltó a la fama de la mano del Bake Off, tras ganar el certamen televisivo en 2018.

La primera edición del bingo "Juntos por los Hospitales de Comodoro Rivadavia" se realizó a mediados de octubre, organizado por Alejandro Saldaño con una gran participación de vecinos de la ciudad. Tal como informó ADNSUR, allí se subastaron las camisetas de Andrés Silvera, Lucas Villafañez, una de Gimnasia y Esgrima y la de Sixto "Mumo" Peralta. Ingresa y conoce los detalles.

"Hoy queremos informarles que ya empezamos con la organizacion del 2º evento solidario #ponetelacamisetadecomodoro a realizarse el día 5/12/2020 y que tenemos el agrado de comentarles que el reconocido Gastón Salas nos estará acompañando en esta movida solidaria", expresaron en alusión al pastelero local que ganó el Bake Off Argentina. "Desde ya agradecido por sumarse y ser parte de esta causa tan noble que es ayudar a los Hospitales de Comodoro Rivadavia".

ADNSUR habló con Gastón Salas, quien resaltó que los organizadores del evento para colaborar con los hospitales "se comunicaron conmigo y cuando me contaron la iniciativa me encantó. Está muy bueno ayudar en lo que se pueda. A mí me encanta. Tengo mucho aprecio con toda la gente de Comodoro y varias veces ayudé a los merenderos y siempre está bueno poder dar una mano si uno puede".

"Me encantó que sea para el hospital, que hoy nos necesita tanto", expresó y le pidió "a la gente que colabore. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos, unidos, y respetar la cuarentena, el usar el barbijo; tener todos los protocolos para salir más rápido de todo esto".

"Me gustaría que se sumen muchos. Eso me pone muy contento", resumió.