"Pocos sabían": Alina Moine reveló detalles de la salida de Marcelo Gallardo

La famosa periodista de ESPN habría tenido una relación con el entrenador de River. Y si bien nunca lo confirmaron, hay varios rumores que marcan que el amor fue real. Sin embargo se separaron hace algunos meses y la situación sentimental del “Muñeco” es un misterio.

La conductora dio a conocer cuál fue el ofrecimiento de los máximos directivos tras conocer la noticia de boca del técnico: “Hay que decir que los dirigentes de River, con Brito a la cabeza, Patanian, Francescoli también, apenas Gallardo se los comunica lo que le dicen es: ‘Mirá sabemos que es un año excepcional en cuanto al cansancio porque este año agotó a todos en líneas generales... Porque no hubo descanso en el medio, las pretemporadas empezaron antes también. Tomate un tiempo más, no hay problema'..."

"Se hizo lo posible para que Gallardo, si quisiera, pudiera repensarlo un poco más, pero la decisión ya estaba tomada. Y en esta prolijidad que ha manejado en este último tiempo, si ya lo sabía, mejor comunicarlo ahora para que la dirigencia pueda trabajar con mucho tiempo y con una pretemporada que el cuerpo técnico de Gallardo dejó planificada en más de un 70%”, añadió Moine.

Ahondando en detalles, Alina siguió: “Con el cansancio lógico que también esbozaba Gallardo, en un año que fue cansador aparte y eso también influye, no es lo mismo tomar una decisión relajado que cuando realmente sentís un agotamiento producto de todos los años y además en un año en especial. Lo que sí expresaron es que le ofrecieron que descanse, se tome sus vacaciones y después dé una respuesta. Lo piense un poco más, repensarlo, más relajado. Y fue firme Gallardo... Si no parece que no hubiesen hecho nada para retenerlo, hubo un ofrecimiento de que se tome las vacaciones, no te vamos a apurar”.

