"Pienso que alguien lo tiene": las duras palabras del papá de Lian Flores, el nene que desapareció en Córdoba

La comunidad de Ballesteros Sud atraviesa momentos de profunda angustia debido a la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, un niño de 3 años que fue visto por última vez el sábado, durante la siesta. Su padre, Elías Flores, brindó una entrevista exclusiva a El Doce, en la que expresó su temor de que alguien pudiera haberse llevado a su hijo.

“Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho”, relató Elías entre lágrimas. “Nunca había vivido algo así. Llevo cuatro años viviendo en el mismo lugar, trabajando siempre en el mismo horario, pero esta vez no sé qué pasó, de repente desapareció”, añadió.

Elías mostró una creciente preocupación, sugiriendo que su hijo podría estar siendo retenido por alguien. “Pido que mi niño aparezca, por favor. No sé si se trata de una venganza o qué, pero es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, juega, habla y camina", manifestó.

A casi dos días del inicio de la búsqueda, los padres de Lian declararon en la Unidad Judicial, mientras los rastrillajes siguen bajo la dirección de la fiscalía de Bell Ville. En la misma línea que otros vecinos, Elías también hizo mención de una camioneta sospechosa que se encontraba en el predio donde viven.

El padre relató cómo fueron los momentos previos a la desaparición de su hijo. “Yo trabajé hasta el mediodía y luego me acosté a dormir la siesta, mirando el teléfono. Cuando me levanté, volví al trabajo en el horno de ladrillos. Al regresar a la casa para comer algo, ya no estaba”, explicó.

En cuanto a sus sospechas, Elías no duda en señalar que había una camioneta que había entrado al predio antes de la desaparición. “Esa camioneta me parece sospechosa. Conozco bien a mi hijo y sé que no puede irse tan lejos, con este calor, a más de 100 o 200 metros", concluyó.

En las últimas horas, se activó el Alerta Sofía por la desaparición de Lian, una medida que busca difundir de manera masiva y a nivel nacional la imagen e información de menores que estén desaparecidos en el país.