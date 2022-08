"Pedimos un milagro" dijo la mamá de la beba de Caleta Olivia que está en terapia intensiva y no saben qué tiene

Con tan sólo cuatro meses, Rubí, lucha por su vida. La hija de la boxeadora santacruceña Alejandra Aparicio, sufrió convulsiones y fue operada de urgencia en el hospital zonal de Caleta Olivia el pasado 2 de agosto.

La cirugía fue en su cabeza, pero su cerebro se hinchó después de la intervención quirúrigica. Por estas horas, su estado es crítico: está internada en una sala de terapia intensiva, y los médicos no logran determinar un diagnóstico.

"Pedimos un milagro", ruega su madre, quien pidió que la gente se sume a una cadena de oraciones pidiendo por la vida de la beba.

Le realizaron estudios, pero los médicos no detectaban qué ocasionó la convulsión. Tras una tomografía, descubrieron coágulos en el cerebro y debieron operarla de urgencia.

"Me fui a trabajar al gimnasio tipo 2 de la tarde y estaba re bien, sonriente como siempre. Quedó con mi esposo que es su papá. Pero a la hora me llamó mi marido y me dice que fuera urgente al hospital que Rubí estaba con convulsiones", contó Aparicio.

En una entrevista realizada por La Opinión Austral, la boxeadora profesional detalló el calvario que sufrieron desde entonces. "Nos dijeron que había sangre coagulada alrededor del cerebro y que debían operarla de urgencia. Cuando entró al quirófano no había esperanza de que salga con vida y gracias a Dios salió", agradeció.

Aparicio detalló que los médicos "no se explican cual es la enfermedad que sufre la beba" y que pasó de "estar en un estado normal, a un caos total". "Todo, de un momento para otro", dijo.

En el dramático relato, Aparicio detalló: "Tenía dos coágulos de sangre y una parte del cerebro sin vida. Vino el neurólogo que es de los mejores de Caleta Olivia y nos dijo que ella estaba entre la vida y la muerte, 'no tenemos ni siquiera el 1% de posibilidades para decirte que va a vivir'" contó.

La operación realizada por los médicos duró más de tres horas; y preveía la mejora de la beba, pero no. Su cerebro comenzó a hincharse y la tuvieron que derivar a sala de terapia intensiva. Por estas horas se encuentra con respirador artificial, calmantes y sedantes.

"Los médicos nos dicen que empeoró, que está en manos de Dios, peleando por su vida", relató Aparicio.

Desde entonces, la boxeadora y su esposo permanecen en el hospital. "Estuvimos rogando, llorando, es tan terrible todo esto. No había posibilidades de vida según nos dijeron, pero pensamos que saliera de la operación con vida fue una señal. Son horas críticas y ahora todo depende de ella, de un milagro", describió angustiada su madre.

Desde las redes sociales piden una cadena de oraciones por Rubí

A través de la red social Facebook, Aparicio posteó un pedido: sumarse a una cadena de oraciones por la vida de su beba, Rubí.

"Pedimos oración de todas las iglesias, no importa de qué religión seas. Pedimos unión y fuerza. Lamentablemente tenemos a nuestra beba de cuatro meses peleando por su vida: salió de una operación muy arriesgada de su cabecita, pero su cerebro no se deshincha y empeoró", comenzó con la publicación, Aparicio.

"Según los médicos, está en manos de Dios. Es un momento terrible para nosotros como padres y nos cuesta estar de pie. Pedimos que compartan en su estado de WhatsApp, en grupos de Instagram, en Facebook, Twitter, Telegram una gran cadena de oración. le pedimos a Caleta Olivia, Las Heras, Truncado y a todo Santa Cruz que se una a este pedido", concluyó.