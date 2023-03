"Paz y seguridad": los vecinos de Rosario marcharon contra el narcotráfico

Los sucesos en Rosario marcaron la agenda durante los últimos días, con expresiones tremendas de violencia en diferentes barrios. Este martes por la mañana, el presidente Alberto Fernández comunicó una serie de medidas a tomar con el fin de terminar con los enfrentamientos constantes.

Durante la tarde del martes, vecinos de Rosario salieron a la calle para reclamar “paz y seguridad” en una ciudad repleta de violencia armada y narcodelincuencia.

Los vecinos autoconvocados de barrio Arroyito manifestaron su enojo por la inseguridad que se vive en Rosario. "Nos tuvieron que enseñar los vecinos de la comunidad toba para decir basta", expresaron.

Quién es el jefe narco de Rosario que vivió en la Patagonia y "da órdenes" desde el penal de Ezeiza

"Estamos cansados de los narcos. Si no tienen un plan ni están capacitados para gobernar, les pedimos que se vayan. Ya no podemos salir más a las calles", señaló otra vecina.

"No hay plan de seguridad. No se puede más. Nunca había visto algo semejante en la vida. Parece que no quieren resolver el problema de los vecinos", cuestionó.

Una ruidosa manifestación, con cacerolas y pancartas. Y hasta con bocinazos por parte de los ocasionales automovilistas. "La Policía tampoco sirve y no nos cuida. Estamos hartos y desamparados", concluyó otro vecino de Arroyito.

Fuente: Telefé Noticias