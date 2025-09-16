Rosario de la Frontera, en el corazón de la Fiesta del Milagro, fue escenario de un emotivo reencuentro familiar que tocó profundamente a toda la comunidad local. Dos hermanas, separadas desde su infancia tras quedar huérfanas y haber sido criadas en distintos hogares, lograron verse cara a cara por primera vez después de más de seis décadas.

Este abrazo, cargado de emoción y simbolismo, fue calificado por vecinos y testigos como “otro milagro” en medio de las celebraciones religiosas que inundan la ciudad cada año.

UN REENCUENTRO LARGAMENTE ESPERADO

Para una de las hermanas, residente en Rosario de la Frontera, los días previos al encuentro estuvieron marcados por una mezcla intensa de nervios y esperanza. La noche anterior, la imposibilidad de conciliar el sueño reflejaba la ansiedad que sentía.

Su hija fue testigo de esas horas cargadas de emoción, observando cómo la madre repetía una y otra vez sus expectativas y sueños sobre ese esperado momento. “No podía dejar de pensar en ver a mi hermana de nuevo, en mirar sus ojos después de tantos años”, comentó en una breve charla con nuestro medio, describiendo con voz entrecortada aquel momento previo a la reunión.

Por su parte, la hermana que llegó desde Salta capital emprendió un viaje especialmente para formar parte de esta conmovedora escena. En sus redes sociales, la familia no dudó en expresar su gratitud y asombro hacia la vida y la fe: “Si los milagros existen, este es uno de ellos. Estoy tan agradecida con Dios y con la vida…”, compartió la mujer en un mensaje que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Para muchos vecinos, su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y de la fortaleza de los lazos familiares, justamente en un momento en que la fe y la devoción, en torno a la Fiesta del Milagro, cobran un significado tan profundo.

UNA DISTANCIA QUE PARECÍA INFRANQUEABLE

Durante décadas, un muro invisible mantuvo a estas hermanas separadas por apenas unos kilómetros. Aunque la cercanía geográfica podría haber facilitado encuentros sencillos, la realidad impuso barreras: la orfandad temprana, la asignación a hogares diferentes y las circunstancias de la vida mantuvieron alejadas sus vidas. Sin embargo, en ese contexto de separación, ambas conservaron en su memoria y en su corazón recuerdos de infancia, relatos y emociones que permanecieron guardados en el tiempo.

El momento del reencuentro rompió definitivamente esa distancia. El abrazo que selló el encuentro fue sentido por quienes lo observaron como un acto sanador, capaz de atravesar años de ausencia y silencios. La escena estuvo sembrada de lágrimas y sonrisas, un cóctel de emociones profundas que reflejaron la importancia de retomar vínculos que parecen perdidos, pero que nunca se olvidan.

Una de ellas compartió detalles del impulso que la llevó a tomar la decisión de viajar y reencontrarse: “Estaba con los colegas y yo le digo a Leo: ‘Si me voy al río Negro… me he ido sola, sin conocer. Digo: ¿por qué no voy a ir a Rosario de la Frontera?’”. En esa simple pregunta se encierra la esperanza que terminó transformando su vida y la de su hermana, modificando el rumbo y propiciando que el encuentro esperado se convirtiera en realidad.

La historia no termina con este abrazo. Con la renovada conexión, la familia planea ahora continuar la búsqueda de otro hermano que, según cuentan, también estaría viviendo en Salta. La intención es poder completar el reencuentro familiar y fortalecer aún más los lazos rotos por el tiempo y las circunstancias.

Con información de El Tribuno, editada y redactada por un periodista de ADNSUR