¡Otra vez viento! Emitieron una nueva alerta amarilla por fuertes ráfagas en Comodoro y en otras partes de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a diversas localidades de la provincia del Chubut, incluido Comodoro Rivadavia, durante la mañana y tarde de este viernes 3 de octubre.

Esta advertencia, difundida basándose en el informe del Servicio Meteorológico Nacional, alerta sobre condiciones climáticas adversas que podrían generar dificultades para la población y posibles daños materiales en las zonas afectadas.

EMITIERON UNA ALERTA AMARILLA POR FUERTES VIENTOS EN CHUBUT

La alerta amarilla comprende un amplio sector que incluye a las localidades de Cushamen, Futaleufú, Escalante, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, así como el oeste de Telsen y el oeste de Mártires. Estas áreas están en riesgo ante la llegada de vientos intensos provenientes del sector oeste que se esperan para la tarde del viernes.

Extendieron la alerta meteorológica por ráfagas muy fuertes en Comodoro y otras zonas de Chubut

Se anticipan vientos con velocidades que oscilarán entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Estas condiciones meteorológicas representan un riesgo para la circulación vial, la estabilidad de estructuras livianas y de árboles, y pueden ocasionar cortes de energía o inconvenientes en las comunicaciones.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se recomienda a la población mantenerse informada a través de los medios oficiales y tomar precauciones para evitar accidentes. Entre las principales sugerencias se incluyen asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar la circulación innecesaria en zonas expuestas y extremar la atención en la conducción de vehículos. Asimismo, se aconseja respetar las indicaciones de las autoridades locales y estar atentos a posibles actualizaciones del estado meteorológico.

En parte de Chubut, rige una alerta amarilla por lluvias muy fuertes: podrían caer hasta 50 milímetros

UN ALIVIO PARA COMODORO RIVADAVIA TRAS LA ALERTA NARANJA POR VIENTOS DE MÁS DE 120 KM/H

En la jornada inicial de octubre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly enfrentó una de las condiciones meteorológicas más adversas y ventosas registradas en lo que va del año 2025.

El registro más alto se dio a las 13, con ráfagas de 122 km/h, según informó Daniel Wiertz, del Servicio Meteorológico, quien adelantó que se espera que por la tarde baje la intensidad del viento. Alerta naranja por vientos de más de 120 km/h en Comodoro: suspensión de clases en escuelas y corte de ruta

Las ráfagas provocaron destrozos en algunas partes de la ciudad, con la voladura de un techo en el km 12, que provocó un corte de luz en la zona, postes caídos y otras emergencias que tuvo que atender Defensa Civil. Además, y de acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, se interrumpió el tránsito entre Comodoro y Caleta Olivia por la ruta nacional N° 3. También, se cortó por unas horas el servicio del transporte público para la zona norte de la ciudad.

Ante la magnitud y previsibilidad del fenómeno meteorológico, varias escuelas de Comodoro Rivadavia tomaron la decisión de suspender las clases del turno tarde para preservar la seguridad de estudiantes, familias y docentes. Mientras que otros establecimientos educativos determinaron que no correría la falta en caso de ausencia.