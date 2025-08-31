¿Otra vez niebla? Qué dice el pronóstico para el último día del mes en Comodoro y Rada Tilly

Para este domingo 31 de agosto, el último del eterno octavo mes del año, está previsto que tenga neblinas, mucha nubosidad y tiempo frío, de acuerdo al anuncio del pronóstico del tiempo.

Durante la madrugada, conforme lo señaló el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima marcará 5° de temperatura con mucha humedad y visibilidad reducida producto de la niebla, algo que se repetirá por la mañana con las mismas condiciones climáticas y ráfagas del sudeste soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, desaparecerá tanto la niebla como el viento de mar con una máxima de 11° junto con cielo mayormente nublado, similar a lo que se presente sobre la noche con un descenso a 8°.

Sin embargo, para el lunes está previsto que haya una jornada agradable, sin chances de lluvias ni viento a lo largo de todo el primer día de septiembre.

Qué dice el pronóstico para este domingo en la región de Chubut

En Trelew, el SMN anunció que el último día del mes tendrá cielo muy nublado con una mínima de 5° y chances mínimas de precipitaciones desde la madrugada hacia la tarde. Además, la máxima trepará a los 10°.

En Puerto Madryn, están previstas lluvias aisladas desde las primeras horas del domingo hacia momentos posteriores al mediodía con tiempo muy frío y algo de aire de mar. A diferencia del valle, la temperatura más alta será de 9°.

Por último, Esquel comenzará la jornada con 0° y llegará a los 2° horas después del amanecer, también con cielo muy nublado, pero con la diferencia de que no están anunciadas lluvias ni ráfagas. Asimismo, la máxima alcanzará los 10°.