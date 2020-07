CAPITAL FEDERAL - Oriana Sabatini contó que hace diez años sufre de trastornos alimenticios. Tras haber expuesto sus estrías con el mensaje "Las queremos" semanas atrás, se explayó todavía más en un video, resaltando los restos de piel en su torso y, según describió, "la poca celulitis" de sus piernas.

A post shared by の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

La artista eligió Instagram para contarlo. En un posteo en la red social, escribió: "después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto", expresó.

"Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así", comenzó Oriana en el texto que acompañó con imágenes suyas en ropa interior.

La actriz de 24 años aclaró que su intención con la publicación no fue dar "ninguna lección" ni convertirse "en una gurú del amor propio". "Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima", aseguró.

"Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije. De todas maneras, me encanta como salí en el video y creo que eso ya es un paso bastante grande", cerró la cantante y novia del futbolista Paulo Dybala.

Según informa La Nación, a pocos minutos de su aparición, el posteo se plagó de comentarios, en su mayoría positivos por la iniciativa de la joven famosa. Algunos famosos como Micaela Tinelli, Stefanía Roitman, Carla Peterson y Martín Cirio mostraron su apoyo a la artista.

Así, su nombre se volvió tendencia en las redes sociales y muchas mujeres agradecieron su publicación al sentirse identificadas con sus palabras, sobre todo en relación a los trastornos alimenticios.

La cantante tiene más de cuatro millones y medio de seguidores en Instagram y, al cierre de esta nota, su video contaba con más de 3 millones de reproducciones.