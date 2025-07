Puerto Madryn, uno de los principales puertos pesqueros de la Patagonia, vive desde hace meses una profunda crisis debido a la paralización de la pesca de langostino.

El conflicto entre los marineros y las empresas mantiene detenida la actividad, dejando sin trabajo ni ingresos a cientos de familias. En este contexto, las esposas y familiares de los trabajadores dialogaron con “Buen Día Comodoro” de SETA TV, donde contaron la situación a la que se enfrentan día a día.

Carla, esposa de un marinero, relata la difícil realidad cotidiana: “Las casas estamos pasando por momentos bastante complicados. Al no haber ingreso, la cosa se se dificulta mucho. Los hombres lógicamente no se quedan quietos, ellos buscan la forma de changuear, de hacer algo, de hacer un extra, pero bueno, se hace falta el ingreso económico fijo, que es lo que no tenemos en las familias de los relevos”.

“Hace nueve meses que no trabajan. El trabajo de relevo es cuando ellos lo llaman, no tienen un trabajo en blanco. Cuando ellos bajan, ya quedan desvinculados de la empresa y ya no cobran nada, no tienen ningún tipo de entrada. Ni de aporte ni de obra social. Entonces, hace nueve meses también ya nos encontramos sin obra social y sin ningún tipo de ingreso de lo que es la pesca”, recordó Lara, otra de las familiares de los trabajadores.

“Como la situación se estiró tanto, obviamente que la empresa van a llamar primero a los que son efectivos. Entonces, sí es como más complicado para ellos, porque como va a haber mucha demanda de las personas que no trabajaron por mucho tiempo y son efectivos y van a querer trabajar, para ellos se les va a complicar más”, agregó.

Por su parte, Yanina, mencionó que “mi marido fue muchos años relevos. Recién el año pasado, con suerte, logró quedar efectivo en una empresa, pero fue muchos años relevos. Entonces, sabemos cómo se manejan. Igual, el ingreso sí es poco, vos pagás luz, gas dos o tres cuentas y listo, no tenés un peso más”.

“Y ahora avisaron que este mes tampoco van a pagarle el mensual, porque como los barcos no salen, no les alcanzaba para pagarles lo efectivo, así que estamos casi en la misma, estamos complicados todos”, resaltó.

CÓMO VIVEN ESTA SITUACIÓN

“La verdad que es el día a día. A veces tenés noticias buenas o esperanzadas, a veces te dejan el ánimo por el piso, a veces se hace un silencio total, que no sabés qué está pasando. Hay poca comunicación del sindicato que son quienes hoy nos representan”, señaló Carla.

“Entonces, se están mandando un mensaje insistiendo, nuestros maridos que van a los acampes y que vienen con los ánimos por el piso porque vienen sin noticias de nada o las noticias son malas. En la casa se genera toda una situación fea, con la emocional, todo por el por el piso, es así. Pocas ganas de todo. Los maridos que ya no quieren ir a participar más de los acampes porque cuál es el fin, están cansados, no logran nada. Nosotras que tratamos de contenerlos, pero bueno, también al pasar un momento de necesidad, los hijos también se ponen mal, es todo una cadena, que nos afecta a todos psicológicamente”, añadió.

En tanto, Lara mencionó que es emprendedora y vende todo tipo de productos para sostenerse, mientras que su marido trabaja haciendo moto mandados. Explicó que el día a día no es igual cuando él no está trabajando y que tuvieron que dejar de pagar muchas cuentas porque el dinero ya no les alcanza. “Es o comemos o pagamos cuentas”, aclaró.

En su caso, Yanina sostuvo que “nosotros, también nos manejamos, mi marido hace también de todo un poco, como para para sustentarnos. Yo también por ahí hago algunos trabajos de peluquería, por ahí no salen mucho porque está complicado para todo en la ciudad. Vendo también productos, cosas y uno más o menos se va manejando, pero es complicado y los chicos lo ven”.

LA MARCHA DE ANTORCHAS

Carla señaló que este martes por la tarde, horas habrá una marcha de antorchas desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), organizada por los marineros autoconvocados. “Nosotras vamos como familia, como invitadas a acompañarlos y a apoyarlos, sobre todo y la lucha hacerla en conjunto, porque los que están sufriendo las consecuencias, además de ser ellos, somos nosotras también, como familiares”, explicó Carla.

“Está toda la comunidad invitada. Todos aquellos que también se vean afectados también pueden ir con su cartel a a expresarse y también a los familiares que saben lo que estamos viviendo día a día y que que vayan a apoyarnos”, agregó.

“La idea es invitar a a la ciudad, lo que se puedan sumar, los comercios, todo, porque es algo que está afectando la ciudad entera. Así que están todos más que invitados”, añadió Yanina.

EL CONFLICTO

Desde hace más de dos meses existe un conflicto entre los marineros y las empresas que buscan modificar el convenio colectivo de trabajo. Cabe recordar que aseguran que los costos actuales, la actividad tiene rentabilidad negativa.

Por esa razón, las empresas buscan modificar los valores de referencia para la producción del langostino, que determinan el dinero que recibe cada marinero según las toneladas pescadas. Explican que esos precios fueron fijados en 2005, cuando la tonelada de langostino se vendía a más de US$ 12.000, y hoy están por debajo de US$ 6.000.