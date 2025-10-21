¿Nublado y ventoso?: Así estará el tiempo este martes en Comodoro y Rada Tilly
El SMN emitió su pronóstico para este martes 21 de octubre.
Comodoro Rivadavia se prepara para un martes con clima mayormente agradable. Según el pronóstico del SMN, la jornada iniciará con cielo despejado durante la madrugada, con temperaturas alrededor de 9°C a 18°C, y un leve ascenso hacia la mañana.
El cielo estará mayormente nublado en la totalidad de la jornada, y los vientos del sector oeste soplarán con ráfagas de hasta 59 km/h.
A partir del mediodía, se espera un aumento de la nubosidad intermitente, con máximas que podrían alcanzar los 19°C por la tarde. El sol volverá a aparecer en intervalos durante la tarde y primeras horas de la noche, acompañando una temperatura que irá descendiendo gradualmente hasta los 13°C hacia la medianoche.
En general, será un martes con condiciones mayormente soleadas y sin probabilidades significativas de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre.