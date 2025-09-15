Este lunes 15 de septiembre, la jornada se presentará con cielo completamente nublado. Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.

Para el martes 16 de septiembre, el SMN pronostica una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C. Durante la madrugada se prevén lloviznas y vientos de hasta 50 km/h. Desde la mañana y hasta la noche el cielo continuará nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones ni vientos intensos.

El miércoles 17 de septiembre se sentirá un marcado descenso de temperatura. La mínima será de apenas 5 °C y la máxima no superará los 10 °C. A lo largo de todo el día se esperan lluvias persistentes y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones en la circulación y en las actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

EL PRONÓSTICO EN OTRAS LOCALIDADES DE CHUBUT

RAWSON

15/09: Mínima de 6 °C y máxima de 24 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y las ráfagas de viento llegarán a los 60 km/h.

16/09: Mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y las ráfagas de viento llegarán a los 50 km/h.

17/09: Mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Se esperan lluvias en la madrugada/matinal; por la tarde/noche estará nublado. En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 50 km/h.

TRELEW

15/09: Mínima de 6 °C y máxima de 24 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y las ráfagas de viento llegarán a los 60 km/h.

16/09: Mínima de 9 °C y máxima de 21 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y las ráfagas de viento llegarán a los 50 km/h.

17/09: Mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y las ráfagas de viento llegarán a los 50 km/h.

MADRYN

15/09: Mínima de 8 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y las ráfagas de viento llegarán a los 50 km/h.

16/09: Mínima de 11 °C y máxima de 20 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y las ráfagas de viento llegarán a los 50 km/h.

17/09: Mínima de 7 °C y máxima de 20 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y las ráfagas de viento llegarán a los 50 km/h.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, redactada y editada por un periodista de ADNSUR