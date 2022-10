En las vísperas del Foro de Transición Energética Sostenible, considerada como la exposición más importante del sector industrial en la Patagonia, el intendente de San Patricio de Chañar,Leandro Bertoya visitó la ciudad y mantuvo una reunión con el mandatario local, Juan Pablo Luque y Tony Mendonca, representante de la empresa FORTE S.A.

Bertoya conoció las instalaciones de la Ferretería Industrial FORTE, y para la empresa “es un orgullo contar con su presencia”, valoró Mendonca.

“Un poco la intención de él es querer reflejar todo esto que hemos desarrollado los comodorenses y vamos a ver si lo podemos hacer realidad”, sostuvo Tony Mendonca, de Ferretería Forte S.A.

Por su parte, el intendente de San Patricio de Chañar, resaltó que “es un gusto estar compartiendo aquí este lugar con el señor intendente, un amigo Juan Pablo, con Tony, que lo acabo de conocer pero nos une la misma pasión por tratar de desarrollar la Patagonia”, comentó, en tanto que indicó, “nosotros tenemos en nuestra localidad, a pocos kilómetros, el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, en Tratayén, asi que tenemos una demanda muy grande de calificar a nuestros vecinos y pobladores con esta tecnología, para que se pueda insertar en ese proceso de desarrollo de la Argentina y laboral en lo personal”.

A pocas horas de que comience la 8ª Expo Industrial , Comercial y de Innovación Tecnológica, el mandatario sostuvo “estamos disfrutando de compartir esta tecnología que se ha incorporado aquí a la empresa que, me parece que va a facilitar y agilizar los procesos de ensamblado de piezas metálicas para distintas obras y tareas” y agregó “en mi caso particular, lo que me interesa es fundamentalmente todo lo que tenga que ver con este tipo de tecnología aplicada a la Industria de Desarrollo Hidrocarburífera”.

En tanto, el intendente Juan Pablo Luque destacó “estar muy contento” de esta iniciativa de Tony Mendonca y la empresa FORTE, que “la verdad que son pobladores históricos de Comodoro Rivadavia, siempre apuestan por nuestra ciudad, por nuestra región y tratan siempre de innovar y buscar un paso más”, valoró el mandatario local.

“En esta oportunidad, ni más ni menos que generando una transferencia de conocimiento con un intendente que es amigo, con Leandro nos conocimos en el año 2019, su ciudad está en un lugar estratégico. Hablamos junto a ellos de la importancia de San Patricio de Chañar, un lugar que está a 50 kilómetros de Vaca Muerta, de Neuquén, es parte de formación de producción de petróleo más importante que tiene nuestro país. El futuro de la Argentina pasa por su región”, resaltó.

Por último, Luque destacó “que puedan venir a nuestra ciudad y podamos generar una conexión, colaborar mutuamente con un lugar como el nuestro, que hace 110 años que producimos petróelo, tenemos yacimientos centenarios y que ocupamos un lugar dentro de la industria tan importante. También pensando en el futuro nuestro que es la ‘transición energética’ -que es la posibilidad de seguir desarrollando hidrocarburos- pero también pensar en las energías eólicas, la generación de hidrógeno y la importancia del Foro de Transición Energética que inicia este viernes”, concluyó.