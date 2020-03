COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Con la quinta etapa de la campaña global SeParar, Urbana Higiene Ambiental promueve desde marzo de 2.020 la concientización de la separación de residuos domiciliarios con un mensaje directo: “No todo es basura, Separá!”. Por quinto año consecutivo se realizarán acciones destinadas a que todos los vecinos se sumen o profundicen su hábito de identificación de residuos reciclables.

“Nuestra meta es lograr que todos nos comprometamos con la actividad de separación de residuos. Es una tarea sencilla y que genera un gran cambio positivo para el ambiente que nos rodea”, aseguró Levan Macharashvilli, gerente general de Urbana. “Desde el momento en que te responsabilizás y empezás a separar, ya no hay vuelta atrás, no lo dejás de hacer. El primer día apartás un envase PET de la bolsa negra, al segundo, las bolsas de nylon y cuando te das cuenta, hasta tenés una compostera en tu patio para colocar todos los restos de frutas, verduras, etc.”

Con estas palabras se dio a conocer el eje rector que originó la quinta etapa de la campaña SeParar bajo el nombre de “No todo es basura, separá!”.

La activación de los mensajes de Urbana desde marzo a diciembre de 2020 contempla publicidades en diarios, revistas, radios, sitios webs y redes sociales. En cada uno de ellos, no sólo se concientiza sobre cómo separar sino que además se brinda información adicional, entre las más destacadas: cuáles son los principales elementos que se pueden recuperar y transformar en recursos, la ubicación de los Puntos Verdes e Integrales, una guía con más de 60 materiales para consultar cómo desecharlos, balances sobre recuperación de reciclables, juegos y folletos destinados a chicos y adolescentes.

Los avisos gráficos y digitales presentan una variedad de residuos entre plástico, cartón, papel, metal, vidrio y telas con la indicación del Punto Verde correspondiente para su correcto descarte. Desde lo visual se puede apreciar que la separación es un proceso fácil y simple, que se puede incorporar a la rutina diaria de todos los vecinos.

Dentro de la agenda, también se incluye la realización de talleres de aprendizaje sobre reutilización de materiales, como el que ya se brindó durante el mes de febrero, y que tienen una alta demanda de parte de los vecinos. “Es una satisfacción saber que hay interés en la comunidad por sumarse a nuestra actividad cotidiana”, confirmó Macharashvilli, “por eso definimos para este año poner en marcha un mayor calendario de talleres junto a emprendedores y facilitadores tanto de Comodoro Rivadavia como de Rada Tilly. En ambas ciudades contamos con la colaboración de los Municipios y las Secretarias de Ambiente, Cultura y Comodoro Conocimiento.”

En el plan de trabajo del presente año también se mantendrán los tours al Parque Ambiental que le permiten a los usuarios del servicio profundizar el conocimiento sobre el destino de los residuos y los reciclables en una visita guiada a la Planta de Tratamiento y en la que se reciben todas las consultas directas a través del contacto 1 a 1, entre la empresa y el vecino.

#UrbanaEnMiBarrio

Desde inicios del año 2018, con un notable crecimiento de suscriptores, Urbana implementó un newsletter, que es un boletín mensual gratuito, que releva los trabajos principales que se realizan y que están divididos por zonas y barrios. Esta es otra propuesta que ponemos al alcance del vecino a través de nuestro sitio web, para contarle qué, cómo, cuándo y dónde estamos trabajando en la ciudad. Es otra vía de comunicación directa con los comodorenses que nos ayuda a visibilizar los trabajos de recolección, erradicación de basurales, mantenimiento de espacios verdes o trabajos especiales que se desarrollan en las distintas zonas de Comodoro Rivadavia”, aseveró Levan Macharashvilli.

Eventos sociales, culturales, ambientales y deportivos

Por último, en su agenda 2020, Urbana estará presente en celebraciones, exposiciones y eventos destacados para concientizar sobre temas puntuales asociados a la problemática, no solo local sino mundial, de la generación de residuos, como son: aprendizajes de consumo responsable, forestación y cuidado de espacios públicos, apropiación de hábitos y conductas saludables y sustentables para con la sociedad y el ambiente.