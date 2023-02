"No tiene solución": Dani La Chepi habló de su estado de salud tras ser internada

Dani La Chepi publicó a través de sus redes sociales: “Un cólico feroz se apoderó de mi cuerpo. De la grabación sin escala a la clínica de Olivos”, Esto generó preocupación en sus seguidores.

Minutos más tarde, la influencer aclaró por la misma vía que lo que ocasionó la ida al centro de salud fue una “distensión abdominal”. No es la primera vez que la comediante enciende las alarmas entre sus seguidores por motivos médicos.

“La verdad es que el cuerpo te va dando avisos ,pero uno sigue como una locomotora, pues madre soltera, pero no hay que postergar más, no hay tiempo cuando se trata de salud”, comentó hace unos días la cantante y humorista Dani La Chepi luego de un 2022 que no había sido nada fácil para ella.

Al respecto, Dani explicó la particular condición congénita que siempre la acompañó y derivan en salidas intempestivas hacia guardia. “Nací con problemas de riñones y problemas de intestinos, razón por la que se me obstruyeron dos veces y eso genera situaciones muy graves”, contó la humorista.

Por esta razón, y tomando en cuenta que sus órganos no funcionan de forma correcta, debe acudir al médico apenas sienta incomodidad. En un intento de disipar tensiones al respecto, la actriz comentó que había comenzado a adoptar hábitos más saludables en su alimentación. Además, sumó: “Es muy gracioso porque llego a la clínica y ya todos me saludan, yo doblada del dolor y todos haciendo chistes”.