COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este viernes se reabrieron los bancos en todo el país para pagar jubilaciones y asignaciones familiares a las personas que no cuenten con tarjeta de débito. Pero desde la madrugada se observan largas filas de personas esperando a ser atendidas, sin respetar la distancia prudencial como medida preventiva de coronavirus.

En Comodoro Rivadavia, ADNSUR pudo registrar las tristes imágenes que muestran a cientos de abuelos en largas filas, esperando desde hace horas poder ingresar al banco.

Ante esta situación que desbordó al personal bancario, Julio Ramírez, presidente del Banco Chubut manifestó: “No teníamos previsto que acuda tanta gente a los bancos. Los que no tienen tarjeta o problemas con PIN son pocos, por eso le pedimos si no es necesario no vayan”, dijo. Y señaló que “las filas largas también son por la distancia, la asistencia es rápida. Atendemos hasta las 13 horas”, indicó.

Ramírez además se refirió a la necesidad de la gente de poder cobrar sus haberes, y aclaró que “es un peligro que salgan de sus casas si no es necesario, sabemos que muchos de los que están haciendo fila tienen su tarjeta de débito habilitada".

Por último, recordó que lunes y martes habrá atención en los bancos. “Nos vamos adaptando a las nuevas medidas. Vamos a operar en horario normal en todas las sucursales”, puntualizó a FM Cadena Tiempo.