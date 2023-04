El encargado de un bar en Buenos Aires logró detener a un ladrón adolescente cuando se robó el celular de una clienta. Luego de la llegada de la policía, le ofreció trabajo. “Entre lágrimas me dio la mano con las esposas puestas”.

Martín se encuentra cargo de la confitería Dalchemis, en Las Cañitas, Buenos Aires. El ladrón se hizo pasar por vendedor ambulante, cuando le sacó el celular y pasó inadvertido.

“Vi de lejos que (el delincuente) había tirado las bolsas de residuos arriba del celular. Me acerqué, le dije al muchacho que no podía quedarse y, en voz bajita, le dije a la señora: ‘Fijate si tenés el celular’. Me dijo que no y ahí salí corriendo”, contó el encargado.

En ese momento Martín lo tackleó para recuperar el celular y reducir al ladrón hasta la llegada de la policía.

“Justo cuando (el ladrón) empezaba a correr, me le tiré encima. Me pedía que lo dejara ir, que no tenía qué darle de comer a su familia. Le respondí que acá le dábamos de comer todos los días, que lo hubiera pensado antes”

“En un momento pensaba: ‘¿Lo dejo ir?’. Un hombre que estaba ahí conmigo y vio todo me pedía que no lo soltara, que el chico tenía que aprender”, expresó.

Cuando llegó la policía, Martín se enteró que el adolescente tiene 15 años. En medio de la situación, "pensé que algo tenía que hacer. Lo miré y le dije ‘che, loco, acá tenés laburo, si querés’. Fue en ese momento cuando el chico se quebró: “Me dio la mano por atrás de las esposas y lagrimeaba. No sé si volverá cuando salga de la comisaría, pero acá tiene trabajo”.

Con información de TN