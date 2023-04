"No tenía nada en la heladera": Cinthia Fernández contó una difícil situación donde no llegó a fin de mes

Cinthia Fernández causó un revuelo en las redes sociales después de presentar una línea de productos de defensa personal.

“La idea surgió, con toda la mierda que me pasó, poder sacar algo positivo”, explicó la panelista y continuó: “Quiero que sepan de a pesar de tener una sonrisa, yo la pasé como el orto", comenzó diciendo la panelista en sus redes sociales luego de presentar sus productos.

Ahí fue cuando abrió la posibilidad de que sus seguidores le hagan preguntas, y una de ellas causó mucha emoción en la mediática, que se tomó el tiempo de contestar largo y tendido.

“¿En algún momento sentiste que no llegaste a fin de mes? En cuanto a lo económico”. La pregunta que permaneció en forma anónima, por lo que no se conocen detalles de quién la realizó, llevó a la bailarina a recordar un duro momento.

“Un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”, comenzó su relato la bailarina. “Me acuerdo que lo estiré lo más que pude hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar en frente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó”, continuó Cinthia, para luego revelar que la mano que la ayudó fue la de Martín Baclini.

Así, el hombre con quien en ese instante compartía su vida, le dejó en claro una cosa: “Me hizo prometerle que nunca más le ocultara que me faltaba para comer”. Tras detallar ese duro instante, también se tomó un minuto para hablar de otro momento difícil.

