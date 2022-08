Antonio Barra, un reconocido periodista de Caleta Olivia, sufrió un gravísimo accidente mientras iba rumbo a Comodoro Rivadavia en su auto, acompañado por su esposa, con el objetivo de someterse a una operación de vista.

Sin embargo, todo eso quedó trunco luego de que un malacate de un camión que iba en sentido contrario se desprendió y lo golpeó en el rostro, que le provocó una dura lesión, perdida de conocimiento y perdiendo el control de su rodado.

Por la gravedad de su cuadro de salud, está hospitalizado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Perdió un ojo y parte de una de sus manos, y se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva. En cuanto al conductor del camión, aún no es localizado por las autoridades,

A raíz de esta situación, su hermano Alberto Barra, solicitó ayuda a la comunidad en general para poder identificarlo.

"Lo que necesitamos es identificar al camión. Hay que peritarlo y necesitamos datos. La marca, alguna lona que tenga el nombre de una empresa, lo ideal sería la patente, obviamente", comentó.

En cuanto al rodado, este "venía con el malacate desprendido y cuando se cruza con el auto de mi hermano, lo impacta de frente. Él venía manejando y le dio de lleno en la cara", comentó en diálogo con Canal 2 Caleta Video Cable.

"Por esta razón -añadió- le estamos pidiendo a la población que nos pueda aportar algún dato para poder dar con este camión y, a través de la aseguradora, que se haga cargo de toda esta situación, que lo va a tener por mucho tiempo a mi hermano en forma inactiva e internado. Tuvo lesiones gravísimas", agregó.

En el accidente Ana Junco, su esposa, sufrió " fisuras en tres costillas y golpes múltiples. Está mejor que mi hermano y tiene que afrontar toda esta situación. Es un hombre de los medios, vive de esto, no tiene otros ingresos y con esto ha quedado en un estado de indefensión", añadió.

Aunque no pierde la esperanza de volver a reencontrase con su hermano, Alberto indicó que "no sé si podrá volver algún día a estar al frente de un micrófono. No es fácil perder un ojo y parte de la mano, se tiene que reinsertar a la vida. La mano responde bien y el ojo, lo tienen que sacar primero de terapia para poder extraérselo, porque corre el riesgo el otro, que está sano".

"Si no hubiese sido mi hermano, le pasaba a cualquier otra persona. Se puede inferir que el chofer actuó de muy mala fe, es muy irresponsable o no tiene idea lo que es manejar un camión", culminó y reiteró el pedido de colaboración a posibles testigos: