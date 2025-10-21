Continúa el misterio y la intensa búsqueda por la pareja que salió desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones con la intención de hacer un viaje breve por la Ruta N°1. Se trata de la desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79) quienes fueron vistos por última vez el pasado sábado 11 de octubre.

Sin embargo, desde ese momento no se volvió a tener noticias de ellos. El paso de los días, el hallazgo del vehículo atascado en una zona inhóspita y la falta total de pistas aumentan la incertidumbre.

Muerte y misterio: un hombre apareció con las manos atadas y cartas que despertaron dudas

En tanto, ambas familias mantienen todas las esperanzas para encontrarlos , en un caso que mantiene en vilo no solo a la provincia, sino a todo el país.

La última imagen registrada de su camioneta fue captada ese sábado 11, cerca de las 09:50 horas, por una cámara de seguridad en el barrio Caleta Córdova.

Días después, el pasado 17 de octubre, la Policía encontró el vehículo abandonado, empantanado y sin rastros de sus ocupantes. Desde entonces, un amplio operativo de rastrillaje busca dar con alguna señal de la pareja, en una zona de difícil acceso, marcada por el viento, el barro y los socavones naturales del terreno.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

RASTRILLAJE A PIE, EN VEHÍCULOS Y CON PERROS

La búsqueda está a cargo de la Brigada de Búsqueda de Personas, con el acompañamiento de Defensa Civil, Policía, y otras fuerzas. En diálogo con ADNSUR, el director de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, explicó que “estamos trabajando arduamente desde el día 16 de octubre. A solicitud de la brigada, y por disposición del secretario Miguel Gómez, se destinó personal, vehículos y cuatriciclos para facilitar el traslado en zonas complicadas”.

Además del uso de vehículos, cuatriciclos y perros rastreadores, alrededor de 100 personas están involucradas en el operativo.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

“Tenemos personal de Protección Civil de la provincia, vinieron canes y efectivos de Esquel, bomberos de Trelew, bomberos voluntarios de Comodoro Rivadavia, fuerzas policiales y también de la Policía Federal”, detalló el director de Defensa Civil.

Las tareas se desarrollan en un radio amplio, desde el punto donde fue hallada la camioneta hasta los alrededores de la Ruta 3.

“Rastrillamos a pie, con vehículos 4x4, y también con un cuatriciclo que ayer (20 de octubre) se usó para trasladar personal por las largas distancias y los accesos difíciles”, detalló Barrionuevo.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

UN HELICÓPTERO SE SUMARÁ A LAS TAREAS DE BÚSQUEDA EN LA ZONA

Las hijas de Pedro Kreder dialogaron este martes con SETA TV e indicaron que se sumará un helicóptero a las tareas de búsqueda.

“Se están usando todas las herramientas posibles, cámaras, registros de llamadas, búsqueda con perros, ahora con helicóptero”, indicó.

“Estamos viviendo cada día con la esperanza de que haya una noticia, de que encontremos a papá y a Juana. No descartamos ninguna posibilidad, seguimos en contacto con las autoridades, pero también dependemos de la ayuda de la gente, de que alguien pueda aportar algo,” señaló.

UN TERRENO HOSTIL Y SIN INDICIOS CLAROS

El contexto natural complica aún más las tareas. Socavones, cañadones, ríos secos y múltiples senderos que podrían haber tomado. “Buscamos en socavones, en laderas, en accesos alternativos. Hay muchas fogatas encontradas, pero no se puede confirmar si tienen relación con el caso. Algunas son antiguas”, agregó Barrionuevo.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Tampoco hay señales claras que indiquen hacia dónde pudieron haber ido. En un tramo anterior de la búsqueda, se concentraron hacia el este. Sin embargo, en las últimas horas, los perros marcaban la zona oeste.

En tanto, sostuvo que “recorrimos toda la costa, fuimos a todos los distintos refugios, algunos abandonados, estancias, otras que todavía están habitadas, pero nadie vio nada, nadie sabe nada, no detectamos nada irregular y seguiremos trabajando en consecuencia, por supuesto, colaborando y poniendo todos los recursos a disposición”.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Por otra parte, Barrionuevo resaltó que desde el punto donde apareció la camioneta hasta la costa hay unos 5 kilómetros en línea recta. “Es como una viborita, porque hay un arroyo seco. Caminando, serán dos horas. Pero no sabemos si realmente fueron hacia allí”, concluyó.

SIN RASTROS, PERO CON EL COMPROMISMO DE SEGUIR BUSCÁNDOLOS

A más de diez días de la desaparición, el caso sigue abierto y sin indicios firmes. La incertidumbre crece, pero también el compromiso de los equipos de búsqueda, que aseguran que no se detendrán.

“Se va a seguir buscando incansablemente, hasta que lo indique la brigada”, aseguró Barrionuevo.

La esperanza persiste entre familiares, amigos y rescatistas, que cada día recorren kilómetros en una geografía adversa, con la expectativa de hallar algún rastro que permita reconstruir el misterio que envuelve a la desaparición de Juana y Pedro.