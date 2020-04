TRELEW (ADNSUR) - El presidente de la lotería de Chubut, José María Aguirre, reconoció el miércoles que "no se podrán pagar los sueldos el mes próximo" a los empleados, ya que desde el 19 de marzo está interrumpida la actividad de apuestas de la cual se nutre esa dependencia.



La repartición oficial se denomina formalmente "Instituto de Asistencia Social" (IAS), un organismo que por estatuto se define como "descentralizado, autárquico y autofinanciado" que paga los sueldos de su personal con lo que recauda.



"Pero desde casi mediados de marzo no recaudamos un centavo, tras declararse el aislamiento social obligatorio y el cierre de los locales de apuestas" se lamentó Aguirre en diálogo con Télam.



La repartición pudo completar este martes el monto de los sueldos del mes pasado, gracias a que "venció un plazo fijo bancario que teníamos y se pudo pagar al personal", dijo Aguirre, aunque aclaró que "no a todo porque aún falta la planta política que esperamos cobrar la semana próxima, cuando se liquide otro plazo fijo".



El titular del IAS de Chubut, donde trabajan 275 personas, recordó que "al sector estatal hay que sumar los aproximadamente 1.100 empleados que pertenecen al sector privado, distribuidos entre los 400 que trabajan en las agencias de quiniela y los 700 que dependen de los casinos habilitados".