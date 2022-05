"No se lo lleven, cuando crezca vuelvo por Simón": un niño dejó a su perro en un refugio animal para evitar que su padre le siga pegando

La historia ocurrió en marzo de 2020, antes del inicio de la pandemia, pero la noticia volvió a tomar relevancia por el paso del tiempo evidenciado en el crecimiento de un perro que en ese entonces, era cachorro. Sucedió en México.

Nunca fue fácil tomar la decisión de abandonar a tu perrito en un refugio para animales, duele, pero uno suele creer que es por su propio bien. Aunque la decisión se torna más complicada cuando se trata de un niño que asume esa responsabilidad.

En este sentido, un pequeño se vio obligado a dejar a su perro en un albergue porque su papá le pegaba, sosteniendo que "lloraba mucho". El menor se despidió con una carta, dejó monedas para que le pudieran comprar alimento y la historia se hizo viral.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Envuelto en una sábana y acompañado de hoja de papel, el mensaje decía: "Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue: llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho”, escribió el niño hace 2 años atrás", escribió el niño.

Sin embargo, la difusión de las imágenes del crecimiento de la mascota le dieron mayor relevancia a la noticia. A esto, se debe sumar que el niño continúa visitándolo todos los días, indicaron personal del refugio.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

Por último, este albergue remarcó la necesidad de contar con ayuda para poder seguir funcionando y no verse obligado a cerrar sus puertas. Así que la historia de Simón y su amigo fue el impulso necesario para que la comunidad pueda acercarse a colaborar.