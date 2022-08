Un hombre de 49 años está de novio con una muñeca de trapo, bautizada Natalia y se muestra muy enamorado en su cuenta de TikTok.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie”, aseguró bajo su usuario @montbk5959 y aseguró que “No me puedo quedar solo”.

El insólito influencer debió cerrar los comentarios debido a las criticas y burlas, ya que no solo muestra a "su novia" si no también presume de sus dos hijos, hechos con el mismo material.

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, comentó de forma contundente.

Su contenido se basa en subir imágenes o diálogos junto a su “novia” en diferentes contextos: al aire libre, acostados, escuchando música y hasta festejando cumpleaños. Tanto es la locura que demuestra en las redes sociales que inclusive se la presentó a sus padres. “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, afirmó.

Por último, indicó que con "Natalia le ha cumplido el sueño que había anhelado toda su vida: formar una familia con hijos. “He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”.