A seis días de la desaparición de Gonzalo Abraham Carrillo, un joven de 20 años que jugaba al fútbol en Comodoro Fútbol Club y desapareció en la localidad chilena de Río Bueno, su mamá publicó un desgarrador mensaje en las redes sociales, donde reveló el calvario que sufre su familia y pidió que se intensifiquen los operativos en el país trasandino.

“Él es Gonza, mi hijo del corazón. Todavía sigue desaparecido; no sabemos si está vivo o muerto. Yo quiero y sigo sosteniendo por fe que mi hijo está vivo y hasta que no aparezca no diré lo contrario. Pido oración para que aparezca. La fe de cada uno de ustedes es un granito de esperanza para la familia y los amigos”, aseguró Lorena Almendra, quien vive en Comodoro y sigue las novedades a través del abuelo de Gonzalo, que vive con el joven en Chile.

Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

“Hoy y cada día que ha pasado me he comunicado con su abuelo, Andrés Carrillo, para saber qué novedades hay. La respuesta de cada día es: ‘Aún nada, Lore’. Hoy pregunté de qué forma están buscando: ¿solo buscan en esa zona o también más allá? ¿Cuánta gente está buscando? Su respuesta fue: poco a poco, hasta llegar al mar, porque ese río desemboca en el océano Pacífico. Ustedes no saben lo que mi mente se imaginó... ojalá que sí, porque es muy largo de explicar mi dolor, mi impotencia, lo chiquitos que somos ante tan inmensa naturaleza”, afirmó la mujer.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

La investigación del hecho determinó que Gonzalo desapareció en las aguas del río Bueno, en la Región de Los Ríos, en la zona sur de Chile, mientras se bañaba junto a unos amigos. “La fuerza del caudal le impidió regresar, siendo rápidamente arrastrado por la corriente”, señalaron fuentes de la investigación citadas por medios locales.

La vecina de Comodoro sostuvo que es necesario reforzar la búsqueda con más personal: “¿Cuánta gente participa? Mucha, pero poca a la vez: grupos especialistas, bomberos, carabineros, helicóptero; calculo que habrá también dron, pero me parece que es insuficiente ante tanta inmensidad”.

Una cadena de supermercados busca empleados en Comodoro: cómo postularse y cuáles son los requisitos

Por último, pidió el acompañamiento de la comunidad: “Solo me pregunto: ¿dónde estás, hijo mío? Quiero que esto llegue a mucha gente, a medios de comunicación, a entidades, clubes, si es posible a nivel nacional, para que su búsqueda se intensifique con más especialistas hasta que aparezca. Te amo, mi bebé, y quiero que estés vivo siempre”.