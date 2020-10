COMODORO RIVADAVIA (ANDSUR) - Jorge Echelini es abogado especialista en Derecho Laboral. En diálogo con ADNSUR explicó que si al trabajador se le confirmó que tiene covid debería percibir el salario normal, pero que en caso de ser un caso sospechoso, no hay legislación específica al respecto.

"Una cosa es el enfermo de covid y otra cosa el caso sospechoso", aclaró Echelini, y puntualizó que "el enfermo de covid acretida una enfermedad y en el caso de la ley de contrato de trabajo es asimilada a una enfermedad inculpable, y se deberá ausentar el término de que la ley permite y es absolutamente paga, deberá cobrar como si hubiera ido a trabajar".

Por otro lado, agregó que "si el covid lo adquirió en el trabajo, estamos antre una enfermedad profesional, y en esos casos se podría denunciar el caso ante la ART contratada, que deberá cubrir con las prestaciones. En este caso los 10 primeros días quedan a cargo del empleador y el resto los gasto los afronta la ART".

"El caso sospechoso es un potencial contagio, y se la resguarda para que no pueda diseminar el contagio. En este caso, no hay una legislación explicita porque nadie legisla teniendo en cuenta una pandemia, pero entiendo que lo debe pedir la persona es que la autoridad sanitaria le extienda un certificado de salud, que conste que está impedido de ir a trabajar. En este caso el empleador deberá abonar el salario, pero mienras el Estado no aborde esto el empeador deberá cubrirlo. Yo creo que ante los casos sospechosos debería haber algún subsidio del Estado".

"Además el trabajador podría ser múltiples veces sospechoso hasta que se enferme también, por eso ahí se requiere que intervenga el Estado".

