"No puede ser que nadie haya visto nada": la mamá del adolescente de 17 años apuñalado en Comodoro pidió justicia

Un adolescente de 17 años fue apuñalado hace más de un mes en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia, y se encuentra internado en estado crítico en el hospital.

ADNSUR dialogó con su mamá, quien reclamó que hay pocas novedades acerca del caso, y expuso con mucho dolor el grave estado de salud que atraviesa su hijo luego de la brutal agresión, ocurrida el 1 de enero.

“El está muy grave, no puede caminar, no tiene masa muscular, está con una traqueotomía. Es muy doloroso ver asi a mi hijo”, indicó Ivana.

El violento ataque ocurrió en la madrugada del 1 de enero, cuando el joven de 17 años fue apuñalado en el abdomen en una garita de colectivo, ubicada en la calle Cerro Tres Cruces. Juan fue encontrado recostado en el piso, cerca de su domicilio.

Tras el brutal ataque, la causa estaba caratulada como lesiones graves, pero en los últimos días pasó a tentativa de homicidio, según confirmó la mamá de Juan.

“Todavía está en terapia intensiva, con su respirador, le estan dando antibióticos porque no saben donde tiene la infección. Está sedado todo el tiempo, adelgazó mucho. Los médicos dicen que tenemos que agradecer que está con vida, y que la recuperación va a ser muy larga”, afirmó su mamá.

Juan de la Cruz Aguilar no logró identificar al agresor, pero aseguró que fue apuñalado con un cuchillo. Ante la gravedad de su herida, que resultó en una evisceración, el personal médico que llegó al lugar procedió a trasladarlo al Hospital Regional, donde actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Con respecto a las novedades del caso, su mamá indicó que no tuvo noticias en los últimos días. “Me tengo que estar moviendo para tener alguna novedad de la justicia. Encima nadie dice nada, no hay novedades acerca de algún sospechoso”.

El joven se encuentra despierto pero muy sedado, y su mamá se encuentra día y noche en el hospital aguardando su recuperación. “Me quedé una semana en carpa en el hospital por miedo a que algo le pasara”.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer los detalles del ataque y dar con el paradero del responsable. “No puede ser que nadie haya visto nada, que no haya ninguna cámara que registró algo”, reclamó la mujer.

El joven de 17 años tiene atrofia muscular de un pie, ya que fue víctima de un accidente con un camión hace 10 años. “No sabemos si va a volver a caminar normalmente después, porque el pie se le está deformando, lo tiene reconstruido”.

“La última vez que hablé con la justicia fue cuando fui a hacer la denuncia pero me trataron muy mal en Fiscalía. Una a veces es media ignorante pero te quieren hacer entender de mala manera. Nosotros somos las víctimas, me sentí muy mal atendida. La única vez que me llamaron fue para preguntarme si yo iba a denunciar al personal policial”.

Ivana es madre de siete hijos, y se encuentra pidiendo ayuda en las redes sociales. “Hasta ahora yo pude con todo me gustaría que el intendente me ayude para poder costear el transporte, yo tengo una familia y una casa que tengo que llevar adelante”.

Si bien la mayoría de sus hijos son adultos mayores de edad, su hija más pequeña tiene 11 años y la está ciudando una de sus hermanas, al igual que otro de los chicos de 15.

“Nosotros vendíamos pan con mi hijo, teníamos un negocio, nos iba bien, todos los días vendíamos. Con eso podíamos pagar la luz, el gas. Ahora con todo esto, no puedo trabajar. No es justo que a mi hijo le arruinaron la vida y la otra persona siga como si nada”, finalizó la mujer.