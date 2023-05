Un hombre se quedó sin trabajo, y decidió apostar a la venta ambulante de empanadas ante la necesidad de generar un ingreso económico para darle de comer a sus hijos.

Este lunes, aprovechando el feriado por el Día del Trabajador, Pablo fue hasta Parque Centenario, en Buenos Aires. Allí instaló un carro que le prestaron para llevar a cabo su nuevo emprendimiento, pero fue interrumpido por personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y agentes de Policía de la Ciudad que lo desalojaron e incautaron toda su mercadería.

“¡No me pueden sacar! Es la primera vez que vendo. Me quedé sin laburo hace 15 días y tengo dos pibes, loco. Ya me sacaste todo, ya me arruinaste”, suplicó Pablo a una inspectora, que ya estaba con la planilla en mano, para labrar el acta correspondiente y llevarse todas sus pertenencias.

La incómoda situación fue filmada por un testigo, que comenzó a pedirles a los inspectores que no sigan con la incautación: “¡El carro dejáselo! Ya bastante se van a robar todo esto y ahora también se van a robar eso. ¡Dejáselo loco!”, se escucha gritar a un hombre indignado por la secuencia que observaba de cerca.

“Acá venden falopa todas las noches loco. Dejen de perseguir al laburante”, dijo un testigo. Pero las súplicas no resultaron, y el hombre finalmente tuvo que irse del parque.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó reacciones a favor y en contra del accionar policial.

Con información de Infobae