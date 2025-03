"No me escucharon y mi hijo murió": la denuncia contra el hospital regional que sacude al país

El Hospital Regional de Santiago del Estaro, vuelve a estar en el centro de la polémica por un caso que genera indignación. Una mujer embarazada de siete meses denunció haber sido víctima de un trato deshumanizante, con falta de atención médica oportuna, y la dolorosa consecuencia de haber perdido a su hijo dentro del vientre.

Una internación sin respuestas

Todo comenzó el lunes 10 de marzo, cuando la mujer ingresó al hospital con pérdida de la tapa mucosa, contracciones y líquido. La obstetra que la atendió le indicó internación para evitar un parto prematuro y le prometió medicación para fortalecer los pulmones del bebé. Sin embargo, pasó horas sin suero ni tratamiento.

El martes, la médica que la seguía determinó que tenía infección urinaria y ordenó una ecografía, donde se confirmó que el bebé estaba en perfecto estado: pesaba 1.800 gramos y tenía latidos normales. A pesar de la infección, no recibió antibióticos hasta la noche, cuando recién le administraron Metronidazol.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El deterioro y el peor temor

El miércoles la situación se volvió más grave. La obstetra derivó a la mujer a odontología para una extracción de muela, algo que la profesional se negó a hacer por el avanzado embarazo. Se le indicó entonces un tratamiento con óvulos y Cefalexina por siete días. Esa noche, la paciente comenzó a temblar de frío y con fiebre, pero cuando acudió a la enfermera de turno, recibió una respuesta brutal:

"Andá y disfrutá tu último tiempo con el bebé en la panza, seguro estás nerviosa por ser primeriza."

El temor de la madre creció al notar que su bebé no se movía. Intentó alertar a las enfermeras, pero recibió un destrato constante. Finalmente, a las 2:37 de la madrugada dejó de sentir a su hijo y, tras insistir, la llevaron a la sala de control fetal.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

“Tu bebé ya no tiene latidos”

La obstetra de turno se negó a realizarle una ecografía y aseguró que podía tratarse de un error de los equipos. Recién a las 7 de la mañana del jueves le confirmaron la peor noticia: su bebé había muerto. La explicación médica fue imprecisa, adjudicando el fallecimiento a una posible infección urinaria o dental.

A las 9, la madre recibió una pastilla para inducir el parto. Pasó horas de contracciones intensas, vómitos y sufrimiento, suplicando una cesárea que le fue negada. Durante la madrugada, la trasladaron a una habitación sola, donde perdió el conocimiento por el dolor.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Finalmente, el viernes 14 de marzo a las 9:40 de la mañana, su hijo nació sin vida. El acta de defunción no registró causa clara de muerte, y la placenta fue enviada a estudios patológicos.

La madre denunció el maltrato, la falta de control y la negligencia médica que llevaron a la tragedia. Su testimonio expone las graves falencias en la atención obstétrica del hospital y abre interrogantes sobre la responsabilidad del personal de salud.

"Mi hijo estaba bien, no era chiquito. Pesaba 1.800 gramos. Nadie me lo va a devolver, pero esto no puede quedar así."