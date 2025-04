Un funcionario municipal de localidad de El Bolsón cometió una infracción y al ser detenido se negó a realizarse el control de alcoholemia. Luego de afirmar que no podía hacer el test por falta de aire, finalmente confesó que había tomado y que por eso había intentado esquivar el retén.

Según detalló InfoChucao, el funcionario es el responsable de Culto de la comuna. El video del episodio lo muestra discutiendo con los agentes de tránsito que buscan hacerle al examen. “No puedo, no me da mi pulmón. ¿Cómo les hago entender que no me da mi pulmón? Apenas puedo respirar. Sigan jodiendo y me va a agarrar otra cosa”, afirma el conductor.

“Junte aire y hacemos la última prueba”, le pide el agente. El intento vuelve a fracasar. “Pongan todas las infracciones que quieran. Yo voy, pago y se terminó. Tengo claro que cometí una infracción. Suelte que no lo toqué. O no sé, ni lo vi", sostiene el funcionario.

Luego de que los agentes le explicaran que no podían inventar el resultado, el conductor intentó justificar por qué había girado en "u" en la calle al ver el control de tránsito. “¿Por qué se quiso escapar?”, le preguntaron. “Porque tomé alcohol querido. Me hago responsable. Termínenla, no discutamos más”, concluye.

Según detallaron fuentes locales a InfoChucao, la multa por la falta que cometió el funcionario superaría el millón de pesos. “No se descarta la posibilidad de que presente su renuncia en los próximos días”, agregaron sobre su futuro.

DETECTARON A 49 CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS EN CHUBUT

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló durante el pasado fin de semana operativos de control en las principales rutas, ciudades y accesos de la provincia.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.156 vehículos y retiró a 49 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante, de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

En el caso de Comodoro, se realizaron operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia, en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 3.102 vehículos, se realizaron 1.958 test de alcoholemia, se detectó a 24 conductores en estado de ebriedad, se labraron 51 infracciones y no se retuvieron rodados.