"No me alcanza": Un hombre de 68 años, salio a buscar trabajo y repartió su currículums escritos a mano

Rubén Berraquero, un hombre de Villa Carlos Paz, Córdoba, tiene 68 años y como muchos otros, vive una difícil situación económica porque los haberes que cobra no son suficientes para cubrir todas sus necesidades.

Por esta razón, salió a buscar trabajo a pesar de sus dificultad financiera. hizo su currículum a mano, lo fotocopió y salió en busca de una oportunidad laboral.

Rubén trabajó muchos años en Mar del Plata, pero hace nueve se mudó a la villa serrana. En la actualidad comparte casa con su madre de 91 años ya que con el dinero que cobra no le alcanza para vivir solo.

"Trabajé mucho tiempo como taxista; pero, debido a mi edad, al carné profesional me lo dan solo por seis meses y cuesta mucho dinero. Por eso, hice un currículum a mano y empecé a repartirlos en distintos lugares de Carlos Paz”, dijo Berraquero en diálogo con Carlos Paz Vivo.

“Fui a muchos hoteles para ver si consigo para mantenimiento o sereno, también puedo hacer repartos de productos, ayudante de cocina, venta al público u otro tipo de trabajo; pero nadie me llamó. No recibí ninguna respuesta y eso me desespera. Todos piden de 25 a 35 años”, apuntó.

Berraquero explicó que cobra la jubilación mínima; pero lamentablemente no le alcanza para vivir. "Teniendo en cuenta que debo pagar un alquiler. Por eso necesito trabajar. Además, más allá del dinero, el trabajo hace a la dignidad y nos mantiene ocupados. Estar sin trabajo, salir todos los días y no encontrar nada me hace sentir mal y deprimido”, sostuvo.

Solo una persona le respondió y le dijeron que estarían en contacto. No obstante, un usuario le tomó una fotografía al CV de Rubén y esa imagen se viralizó rápidamente.

Rubén solo pide una oportunidad. Aquellos que puedan colaborar, deben comunicarse al 3541-331027.