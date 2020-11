RAWSON (ADNSUR) - "En el día de hoy, una vez más, tenemos que asistir al vandalismo y al destrozo de recursos públicos, y ser testigos de cómo, con total liviandad y desparpajo, se atenta contra el patrimonio que es de todos los chubutenses", se quejaron con un documento desde la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut a los incidentes protagonizados por militantes antimineros en Rawson.

"No es la primera vez que ocurre en los últimos días, y esto debería ser un llamado de atención para toda la sociedad, y para quienes ocupan los espacios de la dirigencia política en particular. No se puede tolerar que, en el nombre de una causa, sea la que fuera, se avance en destruir propiedad del conjunto social y se lleven a cabo acciones de violencia contra las personas.

Mucho tiempo y muchas pérdidas nos han llevado entender como sociedad que el camino para resolver y zanjar cualquier diferencia, es el del diálogo y el debate. El mismo que desde esta Cámara venimos pidiendo hace años para dilucidar el tema minero, y que sistemáticamente desde algunos sectores se niega, bajo consignas que buscan cerrar la puerta a cualquier intercambio democrático y maduro de ideas.

Esa misma actitud de intolerancia y desprecio es la que vemos reflejada en las acciones vandálicas del día de hoy. Llamamos al conjunto de los ciudadanos a reflexionar acerca de si realmente este es el tipo de convivencia social que nos merecemos, y a trabajar mancomunadamente por recrear los lazos de pluralismo, respeto y paz social, que como sociedad tanto esfuerzo ha llevado construir a generaciones.

Reclamamos a la dirigencia política toda un compromiso profundo con la salud del sistema democrático, y la condena absoluta a todo tipo de acción política reñida con el comportamiento esperable y necesario para la convivencia pacífica. La misma que se promueve con responsabilidad en los posicionamientos y valentía en el impulso de políticas de Estado para los ciudadanos.

Repudiamos enérgicamente lo sucedido el día de hoy en Casa de Gobierno, e instamos a la sociedad toda a manifestar su más enérgico rechazo a la propagación de ese tipo de accionar", dice el documento de la CAPEM.