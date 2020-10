COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tras varios días dentro de un centro médico de alta complejidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que dejará este lunes las instalaciones sanitarias para retornar a la Casa Blanca. Pero fueron las palabras con las que acompañó su anuncio las que generaron polémica en redes sociales, y fuera de ellas.

El mandatario había iniciado una terapia con el antiviral Remdesivir tras ser internado por “precaución”, había anunciado su vocera.

"Dejaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. Me siento realmente bien!. No le teman al Covid. No dejen que domine sus vidas. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas excelentes drogas y conocimientos. Me siento mucho mejor que hace 20 años!

“I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!”— Donald J. Trump on Twitter Link Donald J. Trump on Twitter

Rápidamente el tuit se volvió viral, cosechando sobre todos voces en contra de esas palabras, consideradas para muchos "peligrosas" y "temerarias".

Entre sus detractores, un eminente profesional de la salud le responde: "¿No le tengas miedo a Covid? No todos los estadounidenses tienen acceso a las mejores terapias y médicos con el equipo más avanzado disponible para el presidente de los Estados Unidos. ¿Te sientes mejor que hace 20 años? Eso se debe a su nivel alto de dexametasona que se parece a la manía".