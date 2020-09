CAPITAL FEDERAL - Diego Ramos atraviesa un difícil momento tras la muerte de su papá, Alberto Ramos, por coronavirus. En un mensaje en su cuenta de Instagram el actor, que contó que tanto su mamá como él también tuvieron COVID-19, despidió al hombre con unas sentidas palabras y también dejó un mensaje de concientización para aquellos que minimizan la enfermedad.

“Terminé mi aislamiento por COVID positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar”, expresó Ramos en la red social y acompañó la publicación con una foto del hombre.

Luego continuó el texto con un pedido a sus seguidores al señalarles: “No me gusta aleccionar, pero si estás pensando ‘mejor lo tengo y me lo saco de encima’, te cuento que no está bueno”.

Y alertó: “No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar. Cómo te puede afectar a vos y qué vas a sentir”.

Instagram (@diecramos)

También se refirió a su experiencia al transitar la enfermedad, angustiado también por el cuadro que presentaban sus padres: “Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad”, detalló.

Por último, el actor indicó: “Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar”.

De inmediato muchos amigos y colegas comenzaron a dejarle palabras de aliento y le dieron el pésame.

Diego, de 47 años, fue cauteloso en relación a su familia en este delicado momento dado que mantuvo en reserva que habían dado positivo en coronavirus. Pero, ante el fatal desenlace que tuvo su papá, decidió compartirlo en redes sociales.

Fuente: TN