La temporada invernal 2025 en El Bolsón, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Comarca Andina, arrancó con cifras que generan preocupación en toda la localidad rionegrina.

Según un informe reciente de la Cámara de Turismo local, la ocupación promedio proyectada para los meses de julio y agosto no supera el 12%, una cifra alarmante que refleja una crisis profunda en el sector turístico. A pesar de encontrarse en pleno receso escolar, las reservas no logran repuntar, y el impacto económico negativo ya se siente en toda la cadena productiva vinculada al turismo.

“Está foto sacó mi amiga Pipí, artesana de El Bolsón. No hay ni un solo turista. Peor que nunca”, escribió la usuaria @Laurisdlr en X (ex Twitter), reflejando con crudeza la realidad que atraviesa la ciudad. Esta postal desoladora es un síntoma claro de la caída abrupta en la llegada de visitantes, que afecta no solo a los alojamientos, sino también a restaurantes, remises y otros servicios que dependen directamente del turismo.

SE DESPLOMA EL TURISMO INVERNAN EL EL BOLSÓN

Diego Cordero, presidente de la Cámara de Turismo de El Bolsón, sintetizó la gravedad de la situación: “Estamos muy preocupados. El Bolsón es una ciudad donde la generación de empleo depende en gran medida del turismo”, remarcó en diálogo con ADNSUR.

Cordero explicó que muchos alojamientos familiares están recurriendo a créditos para poder pagar servicios básicos como luz y gas, ya que la falta de turistas implica que los ingresos no alcanzan para cubrir los costos operativos. “Sin turismo, los restaurantes no trabajan, los remises no tienen pasajeros, y los alojamientos no contratan personal. Es una cadena que si se rompe afecta a toda la población”, enfatiza.

El informe, basado en un relevamiento de 35 establecimientos, mayoritariamente cabañas de gestión familiar con menos de 20 camas, reveló que incluso en las semanas tradicionalmente fuertes del invierno, la ocupación apenas supera el 10%.

En la segunda quincena de julio se proyecta un 10,31% y el pico más alto en agosto apenas llega al 11,85%. Estos números son devastadores para un destino que históricamente ha dependido del turismo interno y nacional para sostener su economía local.

LA FALTA DE PROMOCIÓN Y ESPERANZAS PARA EL FUTURO DE EL BOLSÓN

A esta crisis se suma el impacto de los incendios forestales que afectaron a El Bolsón a comienzos de año, complicando aún más el panorama. El fuego arrasó con 221 viviendas, de las cuales 166 sufrieron pérdidas totales y 55 daños severos, afectando a cientos de familias y productores locales, entre ellos hortícolas, frutícolas, apicultores, ganaderos y avicultores. La emergencia ambiental y social generada por los incendios tuvo un efecto dominó en la economía local, especialmente en el sector turístico.

Uno de los reclamos más reiterados por los prestadores turísticos es la falta de promoción institucional del destino. “Esto quedó en evidencia el verano pasado, cuando se nos cortó la temporada a la mitad por el incendio. Las consecuencias las estamos viviendo hoy”, señaló Diego Cordero.

“La falta de promoción local hace inviable que las familias puedan sostener sus emprendimientos”. Aunque muchos operadores están presentes en plataformas digitales y redes sociales, no logran convertir esa visibilidad en reservas efectivas.

Desde la Cámara de Turismo se están impulsando acuerdos de colaboración con Coopetel y el Cerro Perito Moreno, además de generar contenido propio para promoción. Sin embargo, Cordero es claro: “Todo esto son paliativos. Nunca vamos a poder cubrir la falta de promoción institucional”.

A pesar del panorama sombrío que atraviesa la temporada invernal, hay una luz de esperanza para lo que viene. “La mirada hacia el verano es positiva, con la implementación de ATUR (Agencia de Turismo de Río Negro). Nos va a permitir contar con herramientas de promoción y desarrollo que hoy no tenemos”, afirmó Cordero. El modelo de gestión mixto público-privado que propone ATUR aparece como una salida posible para fortalecer el turismo en la región a mediano plazo.

Por ahora, El Bolsón enfrenta un invierno con alojamientos vacíos, baja rotación económica y prestadores que deben endeudarse para mantenerse a flote. La ciudad, que vive en gran medida del turismo, atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años, no por las bajas temperaturas, sino por una conjunción de factores adversos que ponen en riesgo su futuro económico y social. La recuperación dependerá de la capacidad de articular políticas públicas efectivas y de la colaboración entre todos los actores del sector turístico.