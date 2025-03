Este jueves 20 de marzo, se cumplieron 5 años del día que inició el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país por la pandemia de COVID-19, anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En este marco, Fabián Puratich, exministro de Salud de la provincia de Chubut (hasta 2022), habló en el programa Buen Día Comodoro, que se emite por el canal de streaming SETA TV. Allí, dio detalles sobre las medidas sanitarias tomadas para prevenir los contagios y la situación de salud en la provincia. Además, criticó la utilización política de la enfermedad y aseguró que en Chubut hubo 1.732 muertes y más de 350.000 contagios.

El exministro indicó que la pandemia “no fue una situación fácil y lo que yo digo que es una mochila bastante pesada y que la sigo llevando encima, yo por lo menos por haber tenido que asumir esa responsabilidad”.

“Es una experiencia que uno podría decir que es buena desde lo profesional, pero si uno lo ve desde el lado humano, porque como ministro también era un ser humano, también me ha dejado secuelas”, reconoció Puratich.

Por otra parte, resaltó que “no hay que olvidarse de lo que vivimos, de la forma en que lo vivimos y cómo trabajamos, que los trabajadores de salud hicieron un gran esfuerzo en una situación muy compleja y dieron todo lo que tenían para dar”.

Con respecto a las medidas sanitarias, “yo creo que las que se tomaron fueron las que correspondían en ese momento y que evitaron una gran cantidad de muertes, que evitaron que hubiera personas muertas en la calle, que evitaron que tuviéramos camiones frigoríficos en la puerta del hospital acumulando cadáveres, y eso uno no puede dejar de verlo”.

“Uno sabe que fue difícil, que fue muy complejo, sobre todo al principio. Esa es la realidad, porque todos desconocíamos y no sabíamos más hacia qué lugar iba. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos, en la que se dijo que podía haber más de un millón de muertos en la Argentina, y era porque todos desconocíamos lo que podía pasar", reconoció el médico clínico.

"Entonces, me parece que lo peor que tuvo la pandemia fue la utilización política. No hubo ninguna dictadura; hubo momentos al principio que fueron difíciles de manejar, esa es la realidad, pero ese encierro tan mentado fueron los primeros dos o tres meses y después claramente uno se recuperó la vida normal. Pero no se puede ni comparar con una dictadura lo que se vivió”, agregó.

“Sí se puede discutir la duración de alguna de las medidas, pero eran las correctas. A mí me da mucha bronca que, sobre todo, lo que está haciendo el gobierno nacional y el manejo político que le está dando a la pandemia, desprestigia todo el trabajo que se hizo. Ellos creen que afectan a los políticos y lo que están afectando es el trabajo que hicieron los trabajadores de salud. Eso es lo que están haciendo. En el momento se tomaron las medidas que había que tomar, de la forma que había que tomarlas, y eso evitó un montón de muertes”, reconoció.

De esta manera, indicó que “se evitaron un montón de cosas y creo que eso es lo que hay que ver. Después me podés discutir algunas cosas, no sé si el aislamiento podría haber sido distinto en los tiempos, y lo podemos discutir en algunos momentos de la pandemia. Pero hubo momentos que fueron muy graves y que estuvimos al borde del colapso, y donde el aislamiento nos ayudó a tener una mejor forma de manejar los casos que se nos presentaban”.

Por otra parte, sostuvo que el costo político del Gobierno de Alberto Fernández, en época de pandemia, se empezó a pagar con “la foto de Olivos”. “Yo creo que eso fue un antes y un después. El gran error que se cometió, que cometió el presidente, y que, independientemente de lo que todos dicen, a los que más afectó esa foto fue a los que trabajábamos en salud, porque fuimos los que nos sentimos, desde algún lugar, burlados”.

“El presidente (por Alberto Fernández) tenía una capacidad muy importante de transmitir tranquilidad, que eso a mí me parece fundamental. Yo traté de hacerlo en la provincia, tratar de tener templanza, que no sé de dónde me salió, y tratar de transmitir tranquilidad, hablar bien con la gente, tratar de no asustar. Me parece que cuando uno se asusta es cuando más errores comete, cuando uno tiene miedo”, señaló Puratich.

LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS

Con respecto a las vacunas, el exministro de salud provincial resaltó que “si no hubiera sido por las vacunas, nunca hubiera terminado la pandemia. Esa es la realidad, porque hasta que se contagie todo el mundo y que todo el mundo pueda adquirir defensas, iban a seguir pasando los años y los años. Yo creo que la vacuna hay que continuarla; yo creo que tiene que estar asociada a la vacuna de la gripe.”

"Uno hoy ve que la circulación del virus del COVID se ha vuelto estacional, como es el virus de la gripe, porque eso pasó también durante los dos primeros años, 2020 y 2021, sobre todo. La circulación del virus COVID no era estacional; estaba presente durante todo el año. Esto se debió a que, al haber implementado todas las medidas que se habían tomado, desaparecieron muchos de los virus o hubo mucho menos circulación de otros virus respiratorios, de modo que el virus COVID se mantenía durante todo el año en igual proporción", detalló.

Además, indicó que “hoy la circulación del virus COVID es prácticamente igual a la del virus de la gripe. Entonces, yo creo que tendría que ser o una cepa asociada a la vacuna antigripal o, con las campañas antigripales, aplicar una dosis de vacuna contra el COVID para evitar brotes. Porque hoy no va a haber una pandemia, ni una pandemia, nada, pero sí puede haber brotes, como pasa con la gripe. Me parece que sería una política adecuada que, cuando uno se vacuna contra la gripe, sobre todo los grupos de riesgo, aplique también una dosis de vacuna de COVID.”

Por otro lado, Puratich reconoció las secuelas que le dejó su gestión en salud pública en el marco de la pandemia. “Las secuelas son en la salud mental, como creo que nos han quedado a todos. Son cargas que quedan y que son muy difíciles de llevar adelante”.

“Yo sé el número exacto de muertos que hubo por COVID en mi gestión y eso, cada vez que leí un parte o un informe de una conferencia de prensa, muchas veces no podía creer que todos hablaban de números nada más. Y cada uno de esos números era una persona con una familia que, muchas veces, no había podido ver más; que se había internado el paciente en terapia intensiva y que la próxima vez que lo había visto, lo había visto dentro de un cajón mortuorio”.

Entonces, ese peso, porque nos esforzamos mucho en el Ministerio de Salud, de haber tratado de hacer todo lo posible para evitar que esas cosas ocurrieran, es difícil de olvidar. Por ahí está mal, pero yo soy una persona que tiene sentimientos y no soy distinto al resto de las personas por haber sido ministro. Entonces, cuando uno asume una responsabilidad y pasan estas cosas, es difícil de sobrellevar.

“No hay un día que no piense en lo que pasó; no hay un día que no piense si podríamos haber hecho alguna cosa distinta; no hay un día que no piense si podríamos haber hecho mejor las cosas. Es algo que va a costar trabajo; con la terapia, seguramente en algún momento lo podré sacar adelante”, concluyó Puratich.