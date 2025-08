El pasado domingo 3 de agosto por la tarde, un hombre fue atacado por su propio perro en su casa en la zona de Fracción XV en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad, más precisamente en la calle Código 3.500 al 1.000. El ataque tuvo lugar durante el fin de semana y requirió la intervención de personal policial de la Seccional Quinta, que asistió a la víctima en el lugar. Tras el grave hecho que generó preocupación y debate sobre la tenencia animal, ADNSUR pudo dialogar con Lara Zaffaroni médica veterinaria, del departamento de salud ambiental del ministerio de salud.

La especialista remarcó que “lo que tenemos que tener en cuenta es que no es que existe en sí una raza peligrosa. Sino que lo que se tiene en cuenta cuando se dice estas razas potencialmente peligrosas es que no es en sí que son agresivas. Porque agresividad puede haber en cualquier tipo de animal, va a depender mucho de la tenencia del responsable. De cómo haya sido criado”

“En realidad lo que se tiene en torno a esto es que por ahí son perros que tienen mucho más porte, que tienen mucho más potencia en la mordida y eso va a hacer que un accidente con ese tipo de animales sea potencialmente grave e inclusive mortal, entonces por eso es que se engloba este tipo de razas en las potencialmente peligrosas”, indicó.

“Lo que no quiere decir que sea un animal que naturalmente sea agresivo, en realidad eso va a tener en cuenta más que nada cómo haya sido criado y ahí es donde entra la tenencia responsable de los propietarios que tienen este tipo de de razas y es cómo las vamos a criar, qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando elegimos tener este tipo de animales”, agregó Zaffaroni.

En tanto, sostuvo que a su parecer “es como un concepto erróneo asociar la agresividad a la raza en sí. No hay razas más agresivas que otras, tiene que ver cómo lo vamos a a criar”.

De esta forma, señaló que la responsabilidad recae principalmente en el propietario, quien debe tener en cuenta qué tipo de animal decide tener, especialmente si se trata de uno con determinadas características, tamaño y fuerza. La manera en que el dueño cría al animal influye directamente en su comportamiento, tanto con otros perros como con personas, ya sean adultos o niños. Además, se enfatizó que el vínculo que se establece desde cachorro es clave en el desarrollo del carácter del animal, ya que en esa etapa temprana aprende gran parte de su conducta social. En este sentido, insistió que el temperamento del perro no depende de la raza, sino de la crianza y el entorno que se le brinda.

Respecto al caso sucedido en Comodoro, la profesional, aseguró desconocer los detalles del caso, sin embargo mencionó que “es muy poco probable que el perro previo al accidente no haya dado algún indicio de situación de desconfianza, de agresividad, de temor”.

"Generalmente los perros que terminan en un caso grave de mordida o que realmente quieran hacer daño, siempre mostraron previamente alguna situación de temor o desconfianza. Ese perro que por ahí está nervioso y se relame y baja las orejas, se va, no quiere que se le acerquen, que lo molesten, el perro que lo vemos incómodo. Y capaz que como no estamos familiarizados con ese comportamiento del animal, no le prestamos atención. Pero es muy sabido frente a estas situaciones de agresividad que previamente el animal haya mostrado alguna situación así de no sentirse muy cómodo, de no estar bien y de repente de un momento para otro termine con una situación de agresión" .

En cuanto a la importancia de la vacunación, Zaffaroni explicó que "siempre se indaga sobre la la vacunación antitetánica de la persona, más que nada porque el Clostridium es un agente, una bacteria que puede estar en la boca de los perros, Y frente a un ese tipo de herida puede haber desencadenado un tétano”.

“Por eso se pregunta sobre la vacunación antitetánica de la persona y si no la tuvo se la vuelve a reforzar y después se pregunta también sobre la vacunación antirrábica del animal porque si bien no estamos frente a una zona que tenga endémica de rabia está en el en el la vacunación anual del del animal, tanto de los gatos como de los perros”, concluyó.