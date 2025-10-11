“No existe la pirotecnia sin estruendo”: el argumento técnico para volver a la Pirotecnia Cero en Comodoro

La experiencia del año pasado fue suficiente. La habilitación de la pirotecnia lumínica en Comodoro Rivadavia, lejos de ser una solución, demostró ser un problema mayor: sin controles efectivos y con una puerta abierta que resultó imposible de vigilar, la ciudad retrocedió en una conquista social que protegía la salud de los más vulnerables. El reclamo para volver a la ordenanza de "Pirotecnia Cero" hoy es más fuerte que nunca, respaldado por la voz de quienes viven en carne propia las consecuencias.

Silvana Casas, mamá integrante del grupo de Padres TEA Comodoro Rivadavia, contó sobre este retroceso: “Está comprobado que lo que se abrió no sirvió. La entrada y venta, ya era muy difícil de controlar cuando existía Pirotecnia Cero, y con esta apertura que hubo mucho más y eso no es algo que decimos nosotros, sino que ya lo había advertido el ex secretario de Control Urbano de Operativo, Ricardo Gaitán. Antes de irse del cargo dijo: 'Esta apertura va a imposibilitar el control' y fue lo que pasó”.

En este marco, Casas explicoó que el problema de fondo es a nivel nacional. "A raíz de tantas reuniones que tuvimos con los mismos fabricantes, nos dijeron que no hay una legislación nacional que regule el ingreso de productos de estruendo. Entonces al habilitar la pirotecnia lumínica en Comodoro, esto no es algo que se pueda controlar porque en el país, estos productos, siguen circulando”, dijo.

Esta falta de marco regulatorio nacional fue uno de los puntos clave que llevaron al Consejo Municipal de Discapacidad a plantearle la problemática a los candidatos a diputados nacionales.

“Explicamos eso, que necesitamos una legislación nacional que regule el ingreso al país de estos productos. Solo así se puede hablar de una apertura, porque habría una regulación nacional, pero hoy eso no está y no se puede cumplir con esta ordenanza de solo pirotecnia lumínica, como le quieren llamar ellos”.

Un mito peligroso: "No existe la pirotecnia sin estruendo"

Frente a la oferta de productos "silenciosos" o "solo lumínicos", Casas contó que en base a información técnica recabada en reuniones con fabricantes, es un gran mito que haya pirotecnia silenciosa.

“Hay que aclarar una cosa: nosotros nos reunimos con los fabricantes y nos explicaron que no existe la pirotecnia sin estruendo, porque para que se eleve al cielo tiene que tener un contenido de pólvora, por lo tanto tiene un impacto sonoro”.

Este dato crucial desmonta el argumento de una pirotecnia inocua y revela que, en los hechos, toda pirotecnia aérea genera un nivel de ruido que puede ser perjudicial para personas con hipersensibilidad auditiva, como los niños con TEA, y para los animales.

Los frutos de la "Pirotecnia Cero" y el retroceso

Por otra parte, Silvana recordó con claridad el avance que significó la ordenanza cero. “El tiempo que estuvo vigente la ordenanza Pirotecnia Cero, en algunos barrios de Comodoro se había radicado completamente. O sea, la gente estaba tomando conciencia, ya sea por familiares, por amigos, por vecinos con algún trastorno del neurodesarrollo o hipersensibilidad auditiva, por los animales”.

Los beneficios fueron tangibles y medibles. “En el tiempo de Pirotecnia cero hubo una disminución de casos de accidentes de adultos y de niños en el hospital, por ejemplo. Y en esto que te comentaba de la sesión del Concejo Deliberante, se leyó un informe de una doctora de guardia del Hospital donde expresaba la cantidad de casos que se habían registrado por esta apertura que hubo”.

Además, agregó, “los vecinos tomaron conciencia de los daños que provoca, inclusive el medio ambiente, con los incendios”.

Pero el beneficio más profundo fue humano: devolver la paz y la posibilidad de celebrar a muchas familias. “Hemos tenido casos donde las familias por fin se habían podido reunir con demás familiares, porque tenemos casos realmente que las familias las pasan solos para la fiesta. O sea, que cuando toda la gente espera el fin de año para juntarse, celebrar la llegada de un año nuevo, hay muchos familiares que dicen, 'Es lo peor que me puede pasar la fiesta.' Y tienen que pasar solos”.

“Esa ordenanza de pirotecnia cero realmente nos dio la posibilidad a muchos de poder reunirnos con los familiares y no estar tan expectantes de lo que pueda pasar, los chicos preocupados o incluso algunos han tenido que ser dormidos para que no sufran. O sea, no es gracioso y no es vida tampoco para la familia”, concluye con una reflexión que interpela a toda la sociedad.

Ante este panorama, hay una luz de esperanza. Consultada sobre la última sesión del Concejo, Silvana Casas confirmó que “hubo un compromiso de parte del bloque del PJ para que vuelva a pirotecnia cero en la próxima sesión”. Mientras tanto, las familias esperan que los concejales prioricen la salud y la convivencia por sobre cualquier otra consideración, y restituyan una ley que, demostradamente, hizo de Comodoro una ciudad mejor para todos.