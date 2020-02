BUENOS AIRES - El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, afirmó esta mañana que "no está previsto modificar la edad jubilatoria del régimen general", sumándose a la aclaración realizada en el mismo sentido anoche por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.



"Desde @ansesgob queremos aclarar que no está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general", dijo Vanoli desde su cuenta oficial en la red social Twitter.



De esta forma, Vanoli coincidió con el ministro de Trabajo de la Nacióni, quien ayer afirmó que "no hay actualmente ningún proyecto" del Gobierno en el que se esté evaluando cambiar la edad jubilatoria y apostó por alcanzar un sistema previsional sustentable.



"Hoy por hoy, el Gobierno no está pensando ni evaluando cambiar la edad jubilatoria. No hay actualmente ningún proyecto", dijo Moroni ayer en declaraciones a la agencia Télam.