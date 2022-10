Un vecino de Pico Truncado, de nombre Claudio, profesor de Danzas de la ciudad santacruceña, relató la desagrable experiencia de no encontrar el cuerpo de su papá y poder “velarlo tranquilo”.

En diálogo con el medio Periódico Las Heras, el hijo de la persona fallecida, cuyo cuerpo habían confundido con el de otra persona, habló sobre lo sucedido este martes por la noche en la localidad de Caleta Olivia.

“Mi papá estaba internado, fui al horario de visita y cuando llego, otros familiares también ingresaron a terapia, me acerco para ver a mi viejo y me quedan mirando las enfermeras, asombradas de que estaba yo ahí, ingresé y me dicen ‘te va a hablar un médico” y le pregunté a otra enfermera y me contestó ’tu papá murió anoche y ya se lo llevaron'", indicó el hijo del hombre que perdió la vida.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El hombre angustiado no entendía que estaba sucediendo, ya que era el único hijo y no le habían informado nada. Su padre había fallecido este lunes a las 23 horas, y “se lo habían entregado a otra familia”, sostuvo Claudio.

El confuso y aberrante hecho ocurrió en las instalaciones de Clínica Cruz del Sur, donde dos familias fueron notificadas de que dos padres de familia habían fallecido, cuando en realidad uno de ellos estaba vivo, internado en terapia intensiva.

Durante el momento de la sala velatoria, la otra familia fue reclamar que no se trataba de su familiar, le dijeron que “ellos no lo reconocían porque estaban en estado de shock, y que por la medicación, cambiaba su fisionomía”.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

“Como no lo reconocían, no lo cremaron”, indicó Claudio y señaló que su papá estaba cambiado en otra sala velatoria. “Nunca me llamaron a mí ni me informaron de lo sucedido, fui a hacer una denuncia ante un escribano público. Estaba muerto hace más de 12 horas”, sentenció.

El hijo del hombre fallecido radicó una denuncia civil en la Comisaría Primera de Caleta Olivia, y explicó que en el caso del otro masculino, por haberlo dado por muerto, perdió su identidad, su obra social y su documento, entre otras cosas.

"Lo despacharon como a un paquete con otra familia, lamentablemente". “Así como ellos se confundieron y dieron a un fallecido a otra familia, a mí hoy en día no me asegura nadie que la medicación que estuvo recibiendo si la merecía tomar”.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

El padre de Claudio fue a la cínima por tener líquido en el pulmón, tenía drenajes. “Que me digan que es el mismo apellido no importa eso, tendrían que haber constatado con un documento”, sentenció.

“EL HOMBRE QUE SÍ ESTABA VIVO”

Javier Díaz, hijo del hombre que fue dado por muerto y al que le entregaron el cuerpo de otra persona, habló con ADNSUR sobre la difícil situación que le tocó vivir a su familia por un “error” en la Clínica Cruz del Sur, donde confundieron a su padre con otro paciente del mismo apellido y lo dieron por muerto.

El hombre vive en Comodoro Rivadavia y relató que su padre se encontraba internado en la clínica cuando le avisaron a su madre - quien también vive en la localidad santacruceña- que había fallecido y que debía acercarse a realizar los trámites.

El próximo jueves es feriado nacional: ¿Será "puente" y se convertirá en fin de semana largo?

Javier indicó que las dos familias damnificadas avanzarán con denuncias y acciones legales contra la clínica porque además de la confusión, cree que su padre no recibió la medicación que le correspondía y que el otro paciente fallecido tampoco.