COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Área Programática Sur emitió un comunicado este viernes por la tarde con una imagen del patio del edificio, en donde se realizan hisopados por coronavirus, ante el brote desatado en Comodoro y Rada Tilly. "No es Italia, no es Buenos Aires: es Comodoro", resaltan en el texto.

"Todos los días vemos llegar gente preocupada que viene a realizarse el test para saber si tiene el virus o no. Muchos son contactos estrechos de otros pacientes con coronavirus. Otros, en cambio, no tienen nexo epidemiológico", agrega el texto del Área Programática Sur, en el que luego indagan a la población: "¿En serio querés ser el próximo?" y piden: "Compartilo. Ayudanos a prevenir".

Tal como informó ADNSUR más temprano, en la ciudad no descartan retroceder de fase “si continúa el aumento de casos” de coronavirus. Así lo manifestó el intendente Juan Pablo Luque, quien aclaró que por el momento no se cerrará ninguna actividad económica, porque "el foco de contagio no está en los comercios, está en la irresponsabilidad que tienen algunos", dijo acerca de las reuniones familiares que se registran en la ciudad.

También se considerará la posibilidad de volver con la restricción de circulación por terminación de DNI.

“Necesitamos 14 días de mayor restricción y garantizar solo actividades esenciales” en Comodoro y Rada Tilly

La titular del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, manifestó más temprano que se necesitan aplicar medidas más estrictas ante la circulación comunitaria de coronavirus en la ciudad.

Desde este viernes habrá mayores controles en las calles, viviendas familiares y los barrios de Comodoro.