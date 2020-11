COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El sábado por la tarde, propietarios de autos bajos realizaron una caravana y bocinazo en el centro de Comodoro en rechazo al proyecto que busca prohibir la circulación de este tipo de vehículos modificados.

Franco Suárez, uno de los organizadores, señaló que “lo que se buscó con esta convocatoria es tratar de llegar a un acuerdo con el Municipio para poder circular sin problemas con nuestros vehículos personalizados o modificados, haciendo entender a la sociedad que no es un riesgo”.

En contacto con diario Crónica, manifestó que “tener el auto bajo no es delito. La ley N° 24.449 dice que el vehículo no puede ser modificado en sus partes numéricas y motor; es decir no se prohíbe la circulación como vehículo bajo”.

En este sentido, aclaró que “no todas las personas en el ámbito modifican sus autos para picadas. Muchos lo hacen por estética. También hay otros que cuentan con modificaciones en el motor y el chasis, los cuales sí son utilizados para correr".

Días atrás, el secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro, Ricardo Gaitán, informó que se está analizando presentar un proyecto para que los autos bajos "no pasen el VTV y no puedan circular" en Comodoro.

El proyecto apunta a prohibir la circulación de aquellos vehículos que estén mas bajos de lo normal o que tengan caño de escape libre. "Pierden el centro de gravedad, un montón de cuestiones que hacen al manejo y a la peligrosidad dentro de la ciudad”, indicó Gaitán.