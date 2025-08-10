La crisis económica que atraviesa Argentina desde hace varios años se profundizó en los últimos meses, golpeando con fuerza a los sectores medios y trabajadores independientes. La inflación persistente, la pérdida del poder adquisitivo y la inestabilidad laboral conforman un escenario en el que cada vez más personas se ven obligadas a endeudarse para afrontar gastos básicos. Las tarjetas de crédito, los préstamos personales y el financiamiento informal se volvieron herramientas de supervivencia, pero también trampas difíciles de sortear.

En este contexto, no son pocos los que enfrentan situaciones límite. Endeudamiento creciente, pagos que se acumulan y una sensación generalizada de no llegar a fin de mes. La angustia financiera, muchas veces silenciosa, afecta incluso a profesionales con trayectoria, emprendedores y trabajadores con años de experiencia.

En este marco, un reconocido periodista de Comodoro Rivadavia, utilizó sus redes sociales para publicar un video y pedir ayuda, ante una dificil situación económica, que está atravesando.

“Primero, quiero pedirles perdón por el atrevimiento, y segundo, quiero decirles que estoy atravesando una situación económica, financiera, bastante complicada”, comenzó diciendo el comunicado, Luis Dancheff, a través de su cuenta de Faceook.

El periodista explicó que recurrió a este pedido “porque no encuentro otra salida”, mencionando que tiene deudas vinculadas a tarjetas de crédito y créditos personales. “No puedo cumplir con todos, y eso me motiva precisamente a pedirles una mano, esta ayuda”, agregó, dejando al pie del video sus datos bancarios para quienes deseen colaborar al alias: puerta.bote.armada en el Banco Hipotecario y a la cuenta de Luis Luján Dancheff.

En el cierre del mensaje, el periodista agradeció con calidez: “Desde ya, les agradezco muchísimo y vuelvo a pedirles disculpas por el atrevimiento. Los quiero mucho.Gracias”.

QUIÉN ES LUIS LUJÁN DANCHEFF

Es un reconocido periodista con trayectoria en medios locales de Comodoro Rivadavia, donde se desempeña durante años como conductor y editor. En 2021, también tuvo un breve paso por la política. Fue precandidato a senador nacional por Chubut dentro del espacio Frente Radical Amaya Chubut (FRACh).

En aquella oportunidad, su nombre encabezó la lista de precandidatos a diputados que acompañaban la postulación de Orlando Vera al Senado. Su incursión en la política buscaba representar una alternativa dentro del radicalismo disidente en las elecciones PASO del 12 de septiembre de ese año.

Con información de Facebook (Luis Luján Dancheff), redactada y editada por un periodista de ADNSUR