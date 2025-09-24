Se trata del excombatiente de la Guerra de Malvinas, Jorge Omar Raileff, nacido en Gobernador Costa y que actualmente vive en Comodoro Rivadavia. Desde el 16 de agosto se encuentra en Buenos Aires, a la espera de iniciar un tratamiento contra el cáncer de piel. Sin embargo, todavía no había podido comenzar la quimioterapia porque necesita una medicación de altísimo costo que no puede afrontar.

La angustia lo llevó a publicar en redes sociales un video pidiendo colaboración para poder recaudar el dinero, ya que su obra social no lo cubría y era de extrema urgencia tenerlo para comenzar así su tratamiento contra un cáncer de piel que fue detectado hace 9 meses.

"Comenzó con un pequeño granito en la ceja y en el pómulo, como si fuera un pelo encarnado; desde ahí empezó mi calvario hasta ahora", relató en diálogo con ADNSUR.

Como era de esperar, la ayuda finalmente llegó: “Por favor, no depositen más en el alias que hemos publicado. Es que en este momento hemos logrado recaudar los 16 millones que se necesitaban para comprar pembrolizumab de 100 miligramos y así poder iniciar la tan ansiada quimioterapia para combatir el cáncer de piel que me está acechando”.

“A toda la comunidad, muchas gracias por su colaboración, a los centros de veteranos de guerra, a los medios de comunicación que le dieron amplia difusión. Hay que pedir que por favor no depositen más porque hemos recaudado el dinero suficiente y tenemos los 16 millones para comprar la droga. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo malvinero para todos”, concluyó finalmente.

EL PEDIDO DE AYUDA QUE CONMOVIÓ A TODOS

"Hace 9 meses comenzó con un pequeño granito en la ceja y en el pómulo, como si fuera un pelo encarnado; desde ahí empezó mi calvario hasta ahora." En abril me hice la biopsia; tardó dos meses en llegar. Cuando obtuve los resultados de que tenía cáncer, lo vi al doctor, pero al saber que mi obra social estaba fundida, él me iba a operar en el Hospital Regional. Pero al ser un centro de alta complejidad, siempre está lleno y colapsado de gente. Así que me programaron cuatro veces la cirugía y no me pude operar en Comodoro.

Frente a esta situación, su familia decidió trasladarlo a la Capital: “Cansado y agobiado con el calvario del dolor, mis hijos me trajeron acá a Buenos Aires, al Hospital Italiano. Desde el 16 de agosto estoy acá, ya me hice todos los estudios para realizar la quimioterapia. Pero resulta que al final de todo me encuentro con que PAMI, como obra social para veteranos de guerra, tampoco cubre el medicamento ese que se llama “pembrolizumab” 100 miligramos, que es una droga para combatir el cáncer y con la que me van a hacer la quimioterapia”.

“La droga esa sale dieciséis millones de pesos para poder comprarla”, contó, y explicó que "la droga contra el cáncer no está incluida dentro de la cobertura al 100% del PAMI pese a que hay una ley y que hay precedentes jurídicos que establecen que un paciente oncológico tiene que recibir las drogas necesarias para combatir el cáncer, pero bueno, acá estamos."

“Así, más o menos, esa es la situación por la cual estoy atravesando. Solamente me estoy manteniendo con analgésicos que me dieron en el Hospital Italiano; todavía no podemos hacer nada hasta obtener la droga para combatir el cáncer a través de la quimioterapia”, agregó.

El vecino contó que requería sí o sí medicación por la complejidad de su cuadro porque "soy trasplantado de riñón desde hace diez años y tengo diagnóstico actual de insuficiencia renal crónica terminal. Por eso son tan estrictos los cuidados de la doctora y del equipo del gabinete oncológico del Hospital Italiano para poder trabajar con drogas que sean seguras, como lo es el pembrolizumab de 100 miligramos, al cual estoy intentando acceder", concluyó.