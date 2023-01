"Nahir Galarza anda libre": Un polémico video se viralizó en las redes y generó controversia

Nahir Galarza está detenida y cumpliendo una pena de cadena perpetua en una cárcel de Entre Ríos, por el crimen cometido contra Fernando Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video a través de las redes sociales y sorprendió a los usuarios.

Es un video, filmado en Mar del Plata, en el que un grupo de jóvenes se cruza con su auto a una chica marplatense que tiene un parecido físico notable con Galarza.

El tuit se viralizó enseguida y generó muchos comentarios en tono de broma, lo mismo que ocurre con los chicos que grabaron la escena e hicieron chistes con el parecido de la joven, algo que también generó polémica. "¿Cómo que Nahir Galarza anda libre?", publicó el usuario Manuel Adorni en Twitter.

Las imágenes muestran a una joven rubia, de unos 20 años, bromeando con unos chicos que le preguntan si es Nahir Galarza. "Saludá a la cámara. ¡Se me metió Nahir Galarza en el auto!", grita el conductor, mientras el resto de sus acompañantes se reía de fondo. Inmediatamente le dijo: "No me mates, por favor".

"Qué vergüenza, chicos". El joven volvió con su chiste de mal gusto: "Matame", pero la chica apenas sonrió y dijo: "No, tranqui, tranqui".

La joven marplatense que es protagonista del video prefiere que no se dé a conocer su nombre, sabe que la vinculan a Nahir por "un simple parecido físico”, pero no le gusta hablar del tema porque entiende que "es una cuestión muy delicada”. “Si me mencionan, que sea únicamente por mi parecido físico”, dijo.

El video generó comentarios críticos ya que en todo momento los chicos que lo graban se toman el tema en broma, hacen chistes sobre un crimen y sobre la joven condenada, algo que también hicieron muchos de los que comentaron el video