Una joven de España se volvió viral al contar su historia: dejó de ser testigo de Jehová para dedicarse al humor. Su decisión le trajo varias consecuencias, algunas muy duras que decidió comentar en un video.

A través de dos videos en su cuenta de Twitter, Soraya Narez explicó que formó parte de los Testigos de Jehová hasta sus 25 años, momento en que decidió dar un paso al costado ya que quería dedicarse al humor. Si bien sabía que era una decisión bastante difícil se mostró muy crítica con “su expulsión”. La mujer narró que una vez que es expulsada nadie del entorno, ni siquiera la familia, le puede volver a hablar.

“Hace unos días me entero de que testigos de Jehová en España han denunciado a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová y he tenido que aguantar como ahora mismo están intentando cambiar su versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión”, aseguró Narez.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación, diciendo ‘Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová’ y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario”, expresó muy movilizada en la grabación.

“He recuperado mi vida, he recuperado mi libertad; me ha costado muchísimo”, explicó Soraya antes de publicar un segundo video, motivada por el hecho de que cambiaran su versión, sumado con su decisión de cambiar su vida; dos fundamentos decisivos a la hora de decidir referirse a “la expulsión”. Además, sintió que debía hablar porque “hay personas que están como yo hace 10 años”. Justamente se refirió a esas personas: “decirles que el mundo no es tan malo como os están haciendo creer”, aseguró.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Más adelante se refirió a que los Testigos de Jehová que están en la calle son buenas personas: “son gente que cree que están haciendo el bien, pero no se están dando cuenta de que la organización les está utilizando”.

Los Testigos de Jehová se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo. Suelen ser duramente cuestionados por muchas de sus creencias. Y las redes sociales son un espacio en el que muchos usuarios de las diferentes plataformas los critican y se burlan de ellos por su accionar y su manera de predicar.

“Mucho ánimo. Conozco el tema de cerca y es durísimo salir justo por lo que dice”, “Es totalmente falso! Mientes! Yo fui educada en la religión de los testigos de Jehová”, “Eres muy valiente, mucho ánimo y gracias por contar lo que viviste para que otros puedan salir de ahí”, “Creer en Dios, hacerlo parte de tu vida no tiene que ser con obligación ni presión”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.