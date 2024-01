Ignacio Torres estuvo presente en un interesante mano a mano con el periodista Alejandro Fantino y habló de diferentes temas, pero puntualmente de la chance de que se implemente una cuasimoneda en la provincia del Chubut, algo similar a lo anunciado por su par de La Rioja, Ricardo Quintela.

En plena charla con el reconocido entrevistador, el mandatario de la región dio su punto de vista con una respuesta directa y sin vueltas.

“No vamos a crear una moneda propia, ahora me parece una movida tribunera para hacer daño en un momento tan sensible, todos nos están mirando con lupa desde todos lados”, expresó Torres, adelantando su ‘no’, y señalando que con la asunción de Javier Milei hay varios países poderosos observando lo que hará en sus cuatro años.

De esta manera, el gobernador anticipó lo peor que podría ocurrir. “Si te defaultea una provincia, hace daño a todo el sistema, sea la provincia que sea, peronista, radical o macrista. Me parece que hay que ser prudente y si al Gobierno Nacional le va bien, así le irá a todos los argentinos”, manifestó.

Por último, y con dardos a los diferentes sectores opositores que cuestionan lo propuesto por Milei, según el mandatario chubutense, “hay una parte de la política que es carroñera y quiere que al gobierno le vaya mal porque quiere enquistarse en el poder de manera anticipada”.