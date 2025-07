Después de más de seis meses sin negociaciones formales, el Gobierno nacional acordó un aumento del 6,5% para el personal de casas particulares durante febrero-septiembre de 2025, con bonos no remunerativos complementarios.

Sin embargo, para las empleadas domésticas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, esta mejora no alcanza a revertir la profunda crisis laboral y económica que atraviesan.

EL AUMENTO PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS NO ALCANZA EN COMODORO

En diálogo con el programa “Buen Día Comodoro” de Seta Tv, Eliana Muñoz, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SITRACAP), confirmó la firma del acuerdo que contempla un aumento del 3,5% retroactivo a febrero, más tres cuotas del 1% cada una en julio, agosto y septiembre. Además, destacó los bonos no remunerativos que se pagarán durante esos meses y se ajustarán según las horas trabajadas, por ejemplo, trabajadores de más de 16 horas semanales recibirán $10.000 en julio y $9.500 en agosto y septiembre.

Aunque valoró este incremento “que es preferible a no tener nada”, puntualizó que las trabajadoras esperaban un aumento mucho mayor: “Nosotras siempre esperábamos un 30%, pero lamentablemente lo que va de este gobierno solo hemos recibido un 2%, un 1%, y por eso estábamos contentas de poder haber recibido este 5,5% más un bono que las chicas dicen ‘con el bono no hacemos nada, pero no seamos tan disconformes’... no nos alcanza, pero algo es”.

Sobre los montos, precisó que la hora de trabajo en blanco está en aproximadamente $3.700, mientras que en trabajos por horas fuera de la formalidad ronda los $9.000. En este sentido, reconoció la confusión que genera para las trabajadoras esta diferencia y la modalidad irregular de algunos empleos.

LA CRISIS PETROLERA Y LA PÉRDIDA DE FUENTES DE TRABAJO EN COMODORO

La dirigente fue categórica acerca de la fuerte caída del empleo doméstico vinculada a la crisis petrolera regional, que repercute directamente en la demanda laboral: "Muchas compañeras se quedaron sin trabajo por la crisis que se vive en la ciudad. Los despidos en el ámbito petrolero repercutieron un montón. La realidad es que en Comodoro actualmente hay muy poco trabajo".

En efecto, entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se registró una reducción en empleos domésticos en el primer cuatrimestre de 2025. Muchos empleadores vinculados al sector petrolero dejaron de contratar o rescindieron contratos, “y ahora las empleadoras se arremangan y hacen ellas mismas las tareas del hogar, lo que reduce las fuentes de ingresos para las trabajadoras domésticas”.

Además, la caída del empleo formal favoreció la expansión del trabajo “en negro”, que aunque puede significar un poco más de ingresos inmediatos para las empleadas, las deja sin aporte y sin protección social. “Por querer ganar un poco más, las compañeras prefieren trabajar en negro. Se entiende la situación, pero no tienen aportes y si sufren un accidente laboral se tienen que arreglar solas, no pueden reclamar a su empleador”, afirmó Muñoz.

EL PARO DE COLECTIVO, UN OBSTÁCULO PARA LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS

Muñoz también relató las complicaciones que enfrentan las trabajadoras para llegar a sus lugares de empleo debido al paro de los choferes del transporte público en Rada Tilly, lo que encarece sus traslados y genera un desgaste adicional. “Muchas deben pagar remises o compartir viajes en Uber, un gasto que no siempre corre por cuenta de sus empleadores y que en algunos casos puede costar hasta $10.000 por día”, agregó.

“No es un problema nuestro, tenemos que estar gastando en remis que no es barato... El empleador debería ponerse un poquito en nuestro lugar, porque las trabajadoras ganamos poco y encima tenemos que asumir estos costos”, manifestó Eliana.

En toda esta situación, la solidaridad y organización entre las trabajadoras es fundamental. Muñoz mencionó que se arman grupos de WhatsApp para coordinar traslados y acompañarse, pero la falta de apoyo formal sigue siendo un reto.

LAS NEGOCIACIÓN Y LAS DEMANDAS PENDIENTES

Desde diciembre de 2024 las empleadas domésticas no recibían aumentos, enfrentando más de seis meses con el salario congelado mientras la inflación acumulaba más del 13% hasta mayo, lo que derivó en una profunda pérdida de poder adquisitivo para este sector.

Muñoz explicó que en la mesa nacional paritaria pidieron un aumento del 30%, el cual el Gobierno no consideró viable y optó por otorgar un incremento del 6,5% y bonos: “El bono no es mucho, pero suma, y es el resultado del trabajo de compañeros en la mesa nacional. No nos van a dar más que esto, por eso estábamos contentas con este aumento”. Finalmente, la referente sindical enfatizó la obligación legal de los empleadores de pagar el bono a todas las trabajadoras mensualizadas, tanto blanqueadas como no blanqueadas, advirtiendo que no hacerlo sería incumplimiento.

Eliana Muñoz insistió en que, más allá del aumento, la solución pasa por revertir la informalidad, mejorar las condiciones laborales y contar con mayor empatía de los empleadores, especialmente en contextos de crisis y dificultades como las que enfrenta actualmente Comodoro Rivadavia. “Es importante que las empleadoras entiendan que blanquear a su empleada es un beneficio para ambas partes y que se debe generar un mayor compromiso social para sostener este trabajo tan necesario”, señaló.

En la actualidad, las empleadas domésticas comodorenses enfrentan un panorama complejo: la reducción de puestos de trabajo, la desprotección social, el impacto del alza de precios, zonas desfavorables y la baja de la actividad petrolera afectan su estabilidad y calidad de vida.

Este nuevo acuerdo salarial, si bien es un paso esperado y necesario, es apenas un paliativo frente a problemas estructurales que demandan políticas públicas integrales y mayor reconocimiento de un sector que aporta valor social y económico fundamental.